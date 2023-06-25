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Общество

Движение транспорта будет изменено на ряде улиц в центре Нижнего Новгорода из-за строительства метро

26 июня 2023 09:48  [75] Общество

Движение общественного транспорта и автомобилей будет изменено на ряде улиц в центре Нижнего Новгорода из-за строительства метро.

Как сообщили в министерстве строительства Нижегородской области, изменения вступят в силу уже в ближайшее время. Это связано с началом работ по строительству станции метро "Площадь Свободы".

Сроки начала перекрытия движения будут определены, исходя из готовности генерального подрядчика и привлекаемых организаций к старту работ по выносу инженерных коммуникаций. Ориентировочный срок окончания подготовительных работ к строительству новой станции метро – сентябрь 2023 года, все вынесенные коммуникации должны быть готовы к эксплуатации к осенним холодам.

Так, из троллейбусных маршрутов №№ 9, 13, 17 планируется исключение участка от площади Советской до площади Минина и Пожарского. 

Троллейбусы №9 будут следовать от площади Горького по Большой Покровской, площади Лядова, проспекту Гагарина, улицам Бекетова, Ванеева, Рокоссовского, Ивлиева, Васюнина;

троллейбусы №17 проследуют от площади Горького по Большой Покровской, площади Лядова, проспекту Гагарина, улицам Бекетова, Васюнина, Ивлиева, Рокоссовского.

Троллейбусы №13 будут следовать по маршруту микрорайон Щербинки-2 – проспект Гагарина – улица Бекетова – площадь Советская – улица Ванеева – улица Рокоссовского – улица Ивлиева до IV Нагорного микрорайона.

Для компенсации исключаемого участка троллейбусных маршрутов вводится новый автобусный маршрут А-39 "Микрорайон Кузнечиха-2 – Площадь Минина и Пожарского" с движением по улицам Ивлиева, Козицкого, Ванеева, Белинского, Ковалихинской, Варварской. На маршруте запланирована работа восьми автобусов большого класса.

Кроме того, запланировано усиление работы маршрутов А41, Т-31, Т-34, Т70.

Также в связи с перекрытием планируется частичное изменение трасс автобусных маршрутов, проходящих через площадь Свободы, улицы Ванеева, Горького, Белинского, Варварскую, площадь Минина и Пожарского:

часть трассы А-1, А-40, А-58, А-64, А-68, Т-74, Т-97 пройдет по Звездинке, Алексеевской, Октябрьской, Варварской (в направлении площади Минина и Пожарского), в обратном направлении – по Алексеевской;

часть трассы А-3, А-61, А-92, Т-70, Т-91 пройдет от улицы Белинского до Варварской через улицу Ковалихинскую в оба направления;

часть трассы А-16, Т-57 пройдет с улицы Горького на улицу Белинского через Ошарскую в оба направления;

часть трассы А-41, № Т-34 пройдет с улицы Горького на улицу Ванеева через Ошарскую и улицу Белинского в оба направления;

А-20 в оба направления проследует без заезда на площадь Свободы;

Т-83 в оба направления будет следовать по улице Белинского (без заезда на ул.Горького и пл.Свободы).

Маршруты А-71 и А-95, конечная остановка которых была на пл. Свободы, сократят маршрут до площади Минина и Пожарского.

Работу автобусов маршрута А-4 планируется прекратить до окончания работ на пл. Свободы.

Также вносятся изменения в места расположения остановочных пунктов.

На маршрутах А-1, А-40, А-58, А-64, А-68, Т-74, Т-97 вводятся остановки:

"Станция метро "Горьковская" (пл.Горького, 1/80);

"Станция метро "Горьковская" (ул. Большая Покровская, 56, по ул. Звездинка);

"Стадион Водник" (ул. Звездинка, 38);

"Стадион Водник" (ул.Алексеевская 26);

"Площадь Октябрьская" (ул.Октябрьская 35);

"Кинотеатр "Рекорд" (ул.Пискунова 11).

Посадка и высадка пассажиров на площади Минина и Пожарского (при движении к площади Горького) на  указанных маршрутах будет осуществляться за Дмитриевской башней Кремля, а остановочные пункты "Диагностический центр", "Парк имени Кулибина", "Площадь Свободы", "Улица Варварская" исключаются из пути следования.

На маршрутах А-3, А-39, А-61, А-92, Т-70, Т-91 вводятся остановки:

"Ковалихинский сквер" (напротив д. 49 по ул.Ковалихинской);

"Ковалихинский сквер" (ул.Ковалихинская, 51).

Автобусы этих маршрутов будут также совершать посадку и высадку пассажиров на остановках "Улица Белинского", "Улица Полтавская" в оба направления; а остановочные пункты "Площадь Свободы", "Улица Варварская" исключаются из пути следования.

На маршрутах А-16, А-41, Т-34, Т-57 вводятся остановки:

"Театр юного зрителя" (ул.Горького, 145);

"Театр юного зрителя" (ул.Горького, 160).

Остановочный пункт "Площадь Свободы" исключается из пути следования.

На маршруте А-20 исключается остановочный пункт "Площадь Свободы".

На маршруте Т-83 исключается остановочный пункт "Площадь Свободы", автобусы данного маршрута будут совершать посадку и высадку на остановках "Улица Белинского", "Улица Полтавская", "Оперный театр".

На маршрутах А-71, А-95 исключаются из пути следования остановочные пункты "Площадь Свободы", "Улица Варварская". Высадка пассажиров на площади Минина и Пожарского будет осуществляться на остановке возле памятника К.Минину.

Министерство транспорта и автомобильных дорог просит нижегородцев с пониманием отнестись к изменениям. Закрытие движения на площади Свободы позволит вдвое ускорить сроки выполнения работ по переустройству коммуникаций в связи с подготовкой к строительству метро. Напомним, продление Автозаводской линии нижегородского метрополитена, которое планируется завершить к 2026, ведется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина за счет выделения Нижегородской области инфраструктурного бюджетного кредита.

 

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Теги:
Метро Общественный транспорт
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