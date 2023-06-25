Нижегородский филиал "Т Плюс" реконструирует теплотрассу для подключения строящейся школы в Дзержинске

Дзержинские тепловые сети Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" приступили к реконструкции теплотрассы для подключения строящейся школы на проспекте Дзержинского.
Проект предусматривает частичную реконструкцию существующей сети и строительство новой сети теплоснабжения общей протяженностью 0,5 км с диаметром трубы Ду 150 мм от действующей тепломагистрали до здания школы. Для перекладки используются трубы в пенополиуретановой изоляции с системой оперативно-диспетчерского контроля. Завершить работы планируется к началу сентября. Стоимость проекта составляет 15,3 млн рублей с НДС.
"Реконструкция участка тепловой сети позволит на многие годы обеспечить надежное и качественное теплоснабжение будущей школы", – отмечает технический директор – главный инженер ДТС Алексей Семянов.
Новая школа на 1100 мест строится в историческом центре города на месте снесенных аварийных школьного и больничного корпусов довоенной постройки.
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