Свалка загорелась на Московском шоссе около Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Свалка загорелась на Московском шоссе около Нижнего Новгорода утром 26 июня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Согласно информации, возгорание произошло в районе дома №477 около 5.30 утра.

В 10.26 было объявлено о локализации открытого горения. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать 12 человек личного состава и 3 единицы техники.

Ранее сообщалось, что почти четыре тысячи бесед по профилактике лесных пожаров проведено с жителями Нижнего Новгорода.