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Происшествия

Свалка загорелась на Московском шоссе около Нижнего Новгорода

26 июня 2023 11:53  [116] Происшествия
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Свалка загорелась на Московском шоссе около Нижнего Новгорода утром 26 июня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Согласно информации, возгорание произошло в районе дома №477 около 5.30 утра. 

В 10.26 было объявлено о локализации открытого горения. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать 12 человек личного состава и 3 единицы техники.

Ранее сообщалось, что почти четыре тысячи бесед по профилактике лесных пожаров проведено с жителями Нижнего Новгорода.

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Теги:
МЧС Пожар
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