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Происшествия

Пассажирский поезд сбил мужчину на железнодорожной станции в Дзержинске

26 июня 2023 13:08  [106] Происшествия

Фото: ЧП Нижний Новгород

Пассажирский поезд сбил мужчину на железнодорожной станции в Дзержинске 24 июня. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Согласно информации, утром субботы на железнодорожной станции поезд сбил 53-летнего мужчину, переходящего железнодорожные пути.

Отмечается, что машинист принял все необходимые меры - применил экстренное торможение и подавал сигналы, но происшествия избежать не удалось. Пострадавший скончался от полученных травм по пути в больницу.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Организована доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Ранее сообщалось, что электричка насмерть сбила женщину у станции Починки.

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Теги:
Железная дорога поезд
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