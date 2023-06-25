Пассажирский поезд сбил мужчину на железнодорожной станции в Дзержинске Происшествия

Фото: ЧП Нижний Новгород

Пассажирский поезд сбил мужчину на железнодорожной станции в Дзержинске 24 июня. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Согласно информации, утром субботы на железнодорожной станции поезд сбил 53-летнего мужчину, переходящего железнодорожные пути.

Отмечается, что машинист принял все необходимые меры - применил экстренное торможение и подавал сигналы, но происшествия избежать не удалось. Пострадавший скончался от полученных травм по пути в больницу.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Организована доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Ранее сообщалось, что электричка насмерть сбила женщину у станции Починки.