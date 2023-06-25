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Общество

Молодые киберспортсмены сразились в виртуальной реальности на площадке Штаба общественной поддержки

26 июня 2023 13:47  [93] Общество
Фото: Штаб общественной поддержки “Единой России”

Фото: Штаб общественной поддержки “Единой России”

В День молодежи в Штабе общественной поддержки прошел кибертурнир по дисциплине FIFA. Среди участников – серебряный призёр и полуфиналист международных соревнований по киберспорту Илья Кузнецов. Он провел для участников мастер-класс. 

Соревнования прошли по круговой системе. 

"Мы следим за трендами, которые формируются сейчас у молодежи. Поэтому в День молодежи приняли решение провести кибертурнир по самой массовой и популярной среди молодых людей игре. Мероприятие в таком формате у нас проводится впервые, но мы планируем расширять данный формат. В турнире приняли участие 20 ребят от 18 до 25 лет, которые, разделившись на 2 группы, определили победителей. В финале встретились лучшие игроки из обеих групп", - рассказал заместитель руководителя регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Нижегородской области Илья Петров.

Он также отметил, что турнир вызвал большой интерес как среди начинающих, так и опытных киберспортсменов.

"Я начал играть в детстве, а участвовать в турнирах – полгода назад. Играю много – за спиной более 15 тысяч часов тренировок! Здорово, что появилась такая площадка, где ребята могут потренироваться и улучшить свои навыки в игре", - добавил Илья Кузнецов.

В рамках турнира состоялось открытие первого в России Штаба общественной поддержки в кибервселенной (Minecraft). 

В дальнейшем планируется проводить такие соревнования на площадке Штаба регулярно.

Напомним, Штаб общественной поддержки уже стал полноценной площадкой для выстраивания живого диалога между представителями общественных организаций, ветеранами, волонтерами и просто активными жителями, где они могут принять участие в различных мероприятиях, в том числе для молодежи, таких, как например, кибертурниры. По словам заместителя губернатора Нижегородской области Олега Берковича, "Нижний Новгород, Молодежная столица России, — самое подходящее место для проведения подобных соревнований. Для региона сфера ИТ является приоритетной, а киберспорт привлекателен для молодежи".

 

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Теги:
Единая Россия Молодежь
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