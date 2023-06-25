Волжский Сабантуй-2023 пройдёт в Автозаводском парке 9 июля Культура и отдых

Фото: предоставлено организаторами

В Нижнем Новгороде на площадке Центрального парка культуры и отдыха Автозаводского района 9 июля состоится I Волжский Сабантуй. Он будет организован при поддержке властей Нижегородской области и Республики Татарстан, а также Региональной национально-культурной автономии татар Нижегородской области.

Сабантуй — ежегодный национальный праздник, один из самых значимых у татарского народа, который способствует сохранению культурных традиций и объединению людей разных национальностей. Он проводится с национальными песнями и плясками, шуточными конкурсами, спортивными состязаниями, традиционной кухней.

На мероприятие прибудут делегации из 41 региона России, граничащих с Волгой и её притоками.

В программе Сабантуя запланированы концертные номера творческих коллективов Татарстана и Нижегородской области, два вида татарской национальной борьбы на поясах "Көрәш", работа спортивных и детских площадок, национальное "Татарское подворье" с угощениями, ярмарка "Город мастеров" и другие активности.

Согласно информации, в качестве главных призов по борьбе на поясах "Көрәш" по классическому (распространённому в Татарстане) и вольному (распространённому в Нижегородской области) стилям будут выставлены два автомобиля.

Праздник начнётся в 10:00. Вход на мероприятие свободный.