Волжский Сабантуй-2023 пройдёт в Автозаводском парке 9 июля

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В Нижнем Новгороде на площадке Центрального парка культуры и отдыха Автозаводского района 9 июля состоится I Волжский Сабантуй. Он будет организован при поддержке властей Нижегородской области и Республики Татарстан, а также Региональной национально-культурной автономии татар Нижегородской области.
Сабантуй — ежегодный национальный праздник, один из самых значимых у татарского народа, который способствует сохранению культурных традиций и объединению людей разных национальностей. Он проводится с национальными песнями и плясками, шуточными конкурсами, спортивными состязаниями, традиционной кухней.
На мероприятие прибудут делегации из 41 региона России, граничащих с Волгой и её притоками.
В программе Сабантуя запланированы концертные номера творческих коллективов Татарстана и Нижегородской области, два вида татарской национальной борьбы на поясах "Көрәш", работа спортивных и детских площадок, национальное "Татарское подворье" с угощениями, ярмарка "Город мастеров" и другие активности.
Согласно информации, в качестве главных призов по борьбе на поясах "Көрәш" по классическому (распространённому в Татарстане) и вольному (распространённому в Нижегородской области) стилям будут выставлены два автомобиля.
Праздник начнётся в 10:00. Вход на мероприятие свободный.
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