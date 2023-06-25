Успей выиграть смартфон! Бизнес

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" и ООО "ЕРКЦ" напоминают, что до окончания акции "Офис в кармане" осталось четыре дня. Подписавшись в срок до 30 июня 2023 г. на электронную квитанцию ЕРКЦ за тепло и горячую воду, жители Дзержинска и Кстовского муниципального округа, для которых поставщиком услуг по отоплению и горячему водоснабжению является ПАО "Т Плюс", автоматически становятся участниками розыгрыша смартфона.

Победителя акции выберут при помощи генератора случайных цифр. Итоги будут подведены в июле 2023 года.

Подписаться на электронную квитанцию ЕРКЦ за тепло и горячую воду можно на сайте ЕРКЦ в Личном кабинете либо в разделе "Обратная связь", выбрав соответствующую тему, а также в офисах компании (г. Дзержинск – ул. Петрищева, 10а; ул. Ватутина, 21/20; г. Кстово – б-р Нефтепереработчиков, 19).

Условия участия в акции можно узнать по телефону Контакт-центра 8 800 100 75 30 (звонок бесплатный) и в офисах компании. Информация об акции размещена на оборотной стороне квитанции за апрель 2023 года.