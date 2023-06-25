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Бизнес

ПСБ примет активное участие в реализации Концепции устойчивого развития Чувашской республики

26 июня 2023 16:24  [108] Бизнес

Антон Дроздов, заместитель председателя ПСБ, в рамках Чебоксарского экономического форума выступил на пленарном заседании "Курс на устойчивое развитие", на котором поделился мнением о перспективах рынка зеленых проектов. По приведенным в выступлении прогнозам ВЭБ.РФ, за десять лет этот сектор может увеличиться в 10 раз, что открывает большие возможности для деятельности бизнеса и банков. Сегодня ПСБ уже финансирует более 100 проектов устойчивого развития с общим объёмом кредитного портфеля около 130 млрд рублей, включая кредиты клиентам корпоративного, среднего и малого бизнеса.

"ПСБ с каждым годом расширяет взаимодействие с Чувашской республикой в сфере устойчивого развития, чему способствует высокая заинтересованность со стороны руководства региона. Мы совместно реализуем ряд зеленых проектов, таких как, например, модернизация завода "Энергомаш", структурирование сделки по приобретению Чувашской энергосбытовой компанией энергетической компании, которая генерирует электроэнергию на возобновляемых источниках энергии. Уверен, что наше партнерство позволит опережающими темпами реализовывать в регионе политику технологического развития с использованием ключевых ESG-принципов", - прокомментировал Антон Дроздов.  

В обсуждении темы также приняли участие глава Чувашской Республики Олег Николаев, председатель комитета Государственной Думы Федерального собрания РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков и др. 

В рамках форума ПСБ также провел специальный круглый стол "Экология и сохранение окружающей среды для будущих поколений", участники которого обсудили потенциал внедрения природосберегающих технологий в экономику Чувашской республики. Кабинет министров республики в марте 2023 года утвердил Концепцию устойчивого развития, которая предусматривает ряд комплексных направлений в экологической, социальной и экономической сферах. ПСБ обладает соответствующими инструментами и компетенциями для реализации проектов в рамках этих направлений концепции.

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Теги:
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