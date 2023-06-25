ЧВК не смогут подписывать контракты с заключенными Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Частные военные компании больше не смогут заключать контракты с заключенными. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павла Крашенинникова.

Согласно информации, контракты на прохождение военной службы заключенные смогут заключать только с министерством обороны.

"В этом смысле уже совершенно точно одна часть функций у ЧВК ушла, они уже не могут оттуда брать", - сказал депутат.

Ранее депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении закон, который разрешает отбывшим наказание людям претендовать на военную службу по контракту.

Авторы законопроекта отмечали целесообразность применения такого подхода на период мобилизации, военного положения и на военное время.