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Экономика

Региональный проектный офис Нижегородской области занял первое место в рейтинге департамента проектной деятельности Правительства РФ

27 июня 2023 09:38  [95] Экономика
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Региональный проектный офис Нижегородской области занял первое место в рейтинге департамента проектной деятельности Правительства РФ. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Как отметил замглавы региона, проектный офис на базе Минэкономразвития Нижегородской области обеспечивает общую координацию реализации национальных проектов в регионе. В его задачи, в частности, входит контроль за исполнением нацпроектов в срок и прогнозирование возможных рисков.

"Рейтинги региональных проектных офисов, которые публикуются в течение года, позволяют нам своевременно подтянуть показатели, которые по разным причинам проседают. Постоянный контроль здесь очень важен, потому что результат нацпроектов — это то, что в итоге получат жители: детские сады, школы, дороги, спортивные объекты. На 2023 год на реализацию нацпроектов мы заложили в бюджет 57,6 миллиарда рублей — это почти на четверть больше прошлогодней суммы. 33 миллиарда рублей выделено из федерального бюджета", - сообщил Егор Поляков.

Первое место разделили между собой 26 регионов, которые набрали равное число баллов. Оценка эффективности взаимодействия проектных офисов ведется в рамках ключевых направлений деятельности: качество планирования, качество администрирования, уровень достижения проектов.

Ранее сообщалось, что экономика Нижегородской области показала рост по итогам I квартала 2023 года.

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Теги:
экономика
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