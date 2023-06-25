Более 70% теплосетей АО "Теплоэнерго" прошли плановые испытания Общество

Фото: АО “Теплоэнерго”

Нижегородское "Теплоэнерго" активно проводит подготовку к предстоящему отопительному периоду 2023-2024 гг. На конец июня более 1200 км сетей уже прошли плановые испытания на плотность и прочность, включая сети от крупнейших источников – Нагорной теплоцентрали и Сормовской ТЭЦ.

В настоящее время 28 из 112 котельных АО "Теплоэнерго" прошли профилактический ремонт. Еще на 19 работы по подготовке к отопительному периоду ведутся прямо сейчас. Также уже подготовлены к зиме 35 центральных тепловых пунктов, работы идут еще на 77 ЦТП. Регламентные работы проведены и на всех трех насосных станциях предприятия.

Сети и теплоэнергетические объекты предприятия планируется полностью подготовить к осенне-зимнему периоду к 15 сентября.

Вместе с тем, продолжается и перекладка сетей в рамках ремонтной кампании. В работах задействованы и собственные ремонтные бригады, и подрядные организации. Уже выполнена замена 36 км трубопроводов – это две трети запланированного на основной этап ремонтной кампании АО "Теплоэнерго", который так же планируется завершить до 15 сентября.

АО "Теплоэнерго" традиционно продолжит обновление сетей и после старта отопительного периода – без ограничения подачи теплоносителя жителям и организациям. Будут задействованы отработанные системы подачи тепла, которые позволяют перераспределять нагрузку с помощью резервных схем подачи теплоносителя.