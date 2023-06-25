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Поступления налога на прибыль организаций в Нижегородской области в 2023 году будут увеличены еще на 5,2 млрд рублей

27 июня 2023 10:22  [76] Экономика
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

На заседании комитета по бюджету и налогам нижегородского Заксобрания депутаты обсудили проект изменений в региональный закон "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов". Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

Так, предлагается увеличить налоговые и неналоговые доходы областного бюджета: поступления налога на прибыль организаций вырастут на 5,2 млрд рублей, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, - на 1,18 млрд. рублей.

В структуре расходов областного бюджета более 1 млрд рублей планируется направить на повышение заработной платы "указных" категорий работников бюджетной сферы, 500 млн рублей - на лекарственное обеспечение региональных льготников. На проведение капитального ремонта Нижегородской областной детской клинической больницы будет направлено более 400 млн рублей.

Также будут выделены средства на возмещение части затрат промышленным предприятиям лесопромышленного комплекса – производителям фанеры на экспорт в сумме почти 280 млн рублей. На подготовку к празднованию 225-летия А.С. Пушкина планируется направить около 160 млн рублей.

Кроме того, Нижегородская область получит из федерального бюджета на 2023 и 2024 годы свыше 330 млн. рублей на предоставление субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат по приобретению и монтажу модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов, региональное софинансирование составит около 14 млн рублей.

"Большую часть средств в июне мы дополнительно закладываем в бюджет на здравоохранение и туризм. Из федерального бюджета получаем более 330 млн рублей на поддержку инвестпроектов по созданию туристических объектов. Планируется, что номерной фонд в модульных некапитальных средствах размещения благодаря нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" за два года увеличится более чем на 300 номеров", - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Поддержку получат 11 инвестиционных проектов, одобренных рабочей группой по созданию модульных некапитальных средств размещения в Нижегородской области и прошедших конкурсный отбор, проводимый Минэкономразвития России в апреле–мае 2023 года. «Кроме того, выделяем 500 млн рублей на лекарства для льготных категорий граждан", - добавил глава региона.

"Особенно хочу выделить существенный рост по налогу на прибыль организаций. Нижегородская область в очередной раз получает дополнительные средства. Это свидетельствует о том, что экономика региона не просто живет, а неплохо развивается", - отметил председатель комитета Законодательного Собрания по бюджету и налогам Александр Шаронов.

Говоря о поступлении федеральных средств на развитие нестационарных туристических объектов, Александр Шаронов подчеркнул, что это новый бизнес, который сейчас зарождается. "Мы уже принимали областные меры поддержки для этого вида предпринимательской деятельности. Надеюсь, это будет востребованное направление, которое поможет развивать внутренний туризм и приносить дополнительные доходы экономике региона", - сказал председатель комитета по бюджету и налогам.

Проект изменений в закон "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" рекомендован к принятию в двух чтениях на заседании Законодательного Собрания 29 июня.

Ранее сообщалось, что депутаты нижегородского Заксобрания одобрили увеличение расходов на социальные направления на сумму в 1,7 млрд рублей.

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Теги:
Бюджет Законодательное собрание
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