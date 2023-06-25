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Общество

Нижегородцев приглашают на бесплатные курсы по оказанию первой медпомощи и основам поисковой деятельности

27 июня 2023 13:22  [48] Общество

Фото: ПСО "Волонтёр-НН"

28 и 29 июня на площадке Штаба общественной поддержки пройдут бесплатные курсы по оказанию первой медицинской помощи.

Как сообщили организаторы, занятия проведут представители поискового отряда "Волонтёр", а также волонтёры-медики.

Начало занятий – в 11:00. Записаться можно на официальной странице Штаба общественной поддержки в социальных сетях или по телефону 8 (831) 435-13-81.

Программа курса:

28 июня:
Урок "Оказание первой медицинской помощи". Переломы, попадание в дыхательные пути постороннего предмета, помощь при спасении на воде, инфаркт, инсульт

29 июня:
Урок "Основы поисковой деятельности"
Урок "Оказание первой доврачебной помощи при поисковой деятельности"
Урок "Основы поисковой деятельности. Оказание первой медицинской помощи при поисковой деятельности".

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