Спортивный стиль мужчины: производим правильное впечатление

Спортивная одежда для мужчин – не только удобство и комфорт, но и возможность выразить свою индивидуальность. Такой стиль не ограничивается спортзалом или прогулкой, он может быть элегантным, гламурным, деловым. Купить мужскую одежду в https://trendzone.ru/catalog/men/odezhda/ – значит сделать правильный шаг в этом направлении.

Что такое спортивный стиль

Это одно из популярных и разнообразных направлений в мужской моде. Он возник в XIV веке в Англии, когда люди начали носить удобные вещи для охоты и походов. Позже они использовались в массовых спортивных мероприятиях. В XX веке стали частью повседневной жизни и культуры благодаря развитию спорта, здорового образа жизни, хип-хопа.

Спортивный стиль:

характеризуется простотой, удобством, функциональностью;

использует эластичные синтетические ткани: трикотаж, нейлон, полиэстер;

применяет детали: молнии, шнуровки, наружные строчки, карманы;

сочетает свободный крой с геометрическими формами.

Он не ограничивается одним типом фасона или обуви, а может быть представлен разными направлениями, например, спорт-кэжуал, спорт-шик, сафари.

Как подобрать одежду и аксессуары

Чтобы сделать правильный выбор, придерживайтесь следующих советов:

определите стиль – подумайте, какая одежда лучше всего отражает ваше настроение, характер, ценности, цели;

сделайте ревизию гардероба – отсортируйте вещи по категориям, избавьтесь от ненужных, оставьте только то, что нравится;

составьте список спортивных вещей – определите, какая одежда должна быть в гардеробе;

купите недостающие вещи – приобретите те, которые отсутствуют, или замените устаревшие на новые.

Подберите аксессуары – детали, которые дополняют и улучшают внешний вид. Они могут быть как из натуральных, так и искусственных материалов. Главное – эффектное дополнение к образу.

Варианты образов

Спортивный стиль – не скучный и не однообразный набор вещей, а возможность создавать интересные направления. Примеры модных образов:

деловой: классический костюм + кроссовки;

повседневный: джинсы, футбола (рубашка) + кеды;

вечерний: комбинезон + кроссовки.

Не носите модели для занятий спортом в повседневной жизни, это может выглядеть неуместно и неряшливо. Используйте их только для своего предназначения. Образ будет скучным и простым, если комбинировать более трех вещей спортивного стиля. Откажитесь от изношенной обуви, которая смотрится небрежно и некрасиво.

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