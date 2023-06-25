Фестиваль фортепианной музыки Pianissimo в пакгаузах
Бригада скорой медицинской помощи ЦРБ Арзамаса стала лучшей в области
Участок площади Минина и Пожарского перекрыт до 28 июня
Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 7-13 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Новости партнеров

Спортивный стиль мужчины: производим правильное впечатление

27 июня 2023 14:02  [105]

Спортивная одежда для мужчин – не только удобство и комфорт, но и возможность выразить свою индивидуальность. Такой стиль не ограничивается спортзалом или прогулкой, он может быть элегантным, гламурным, деловым. Купить мужскую одежду в https://trendzone.ru/catalog/men/odezhda/ – значит сделать правильный шаг в этом направлении.

Что такое спортивный стиль

Это одно из популярных и разнообразных направлений в мужской моде. Он возник в XIV веке в Англии, когда люди начали носить удобные вещи для охоты и походов. Позже они использовались в массовых спортивных мероприятиях. В XX веке стали частью повседневной жизни и культуры благодаря развитию спорта, здорового образа жизни, хип-хопа.

Спортивный стиль:

  • характеризуется простотой, удобством, функциональностью;
  • использует эластичные синтетические ткани: трикотаж, нейлон, полиэстер;
  • применяет детали: молнии, шнуровки, наружные строчки, карманы;
  • сочетает свободный крой с геометрическими формами.

Он не ограничивается одним типом фасона или обуви, а может быть представлен разными направлениями, например, спорт-кэжуал, спорт-шик, сафари.

Как подобрать одежду и аксессуары

Чтобы сделать правильный выбор, придерживайтесь следующих советов:

  • определите стиль – подумайте, какая одежда лучше всего отражает ваше настроение, характер, ценности, цели;
  • сделайте ревизию гардероба – отсортируйте вещи по категориям, избавьтесь от ненужных, оставьте только то, что нравится;
  • составьте список спортивных вещей – определите, какая одежда должна быть в гардеробе;
  • купите недостающие вещи – приобретите те, которые отсутствуют, или замените устаревшие на новые.

Подберите аксессуары – детали, которые дополняют и улучшают внешний вид. Они могут быть как из натуральных, так и искусственных материалов. Главное – эффектное дополнение к образу.

Варианты образов

Спортивный стиль – не скучный и не однообразный набор вещей, а возможность создавать интересные направления. Примеры модных образов:

  • деловой: классический костюм + кроссовки;
  • повседневный: джинсы, футбола (рубашка) + кеды;
  • вечерний: комбинезон + кроссовки.

Не носите модели для занятий спортом в повседневной жизни, это может выглядеть неуместно и неряшливо. Используйте их только для своего предназначения. Образ будет скучным и простым, если комбинировать более трех вещей спортивного стиля. Откажитесь от изношенной обуви, которая смотрится небрежно и некрасиво.

Реклама. АО "МФК ДжамильКо". trendzone.ru Kra23ahkF

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
25 июня 2023 11:47Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph