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Культура и отдых

"Одаренный, неординарный, смелый". Варнава представил нижегородцам "Балет"

27 июня 2023 14:56  [82] Культура и отдых
Фото предоставлено ПАО “Ростелеком”

Фото предоставлено ПАО “Ростелеком”

Известный российский танцовщик и балетмейстер Владимир Варнава посетил Нижний Новгород. В столицу Приволжья он приехал по приглашению "Ростелекома" для встречи с нижегородскими журналистами — участниками конкурса "Вместе в цифровое будущее". 

В студии академии "Маяк" имени А. Д. Сахарова он представил трейлер сериала "Балет" (18+) и раскрыл детали съемок картины. 

На вопрос, кем он больше себя ощущает: хореографом, танцовщиком, режиссером-постановщиком или актером, — Владимир Варнава ответил: все-таки хореографом. С танца началась и продолжается его карьера, но курс взят на хореографию.

"Если я выступаю в качестве режиссера, то всё равно думаю как хореограф: руководствуюсь музыкой, ритмом, движением. Если говорить об актерской деятельности, то это скорее желание попробовать себя в чем-то новом", — рассказал гость.

Владимир Варнава выступил не только хореографом-постановщиком сериала "Балет", но и сыграл в нем одну из ведущих ролей.

"В сериале “Балет” мы попытались пройти чуть глубже, чем по “фасаду”. Избежали устоявшихся штампов: стекол в пуантах, черного человека, который приходит к герою в ночи. На первый взгляд простая история балерины, покинувшей страну и вернувшейся 40 лет спустя в совершенно новую реальность. Однако повествование затрагивает острые темы — о личной борьбе с сильными мира сего, воле танцовщиков и свободе интерпретации", — поделился балетмейстер. 

Сам Владимир посмотрел шесть серий и ждет продолжения. Как все линии переплетутся в финале, для него загадка. 

"Первые две серии вызвали восторг. Обычно смотришь отснятый материал и что-то хочется переделать. На премьере “Балета” было желание встать и обнять всю съемочную группу. Есть у создателей фильма вкус и умение впечатлить зрителя", — заверил Владимир Варнава. 

Евгений Петров, вице-президент — директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком":
"С выходом фильма на экраны закулисный мир балета стал понятнее зрителю. В поддержку сериала прошли флешмобы по всей стране: балет сошел со сцены на городские улицы. И это настоящий праздник! Уверен, что встреча Владимиром Варнавой найдет широкий отклик в сердцах нижегородцев, представителей медиасферы и воспитанниц хореографического отделения колледжа культуры, увидевших своего кумира". 

Светлана Кукина, корреспондент газеты "Земля нижегородская":
"Одаренный, неординарный, смелый. Неистовый в танце экспериментатор на все сто. Тело как инструмент художественного высказывания — доминанта его творческой жизни. Таким запомнился Владимир Варнава благодаря короткому знакомству в Нижнем Новгороде. Его называют “звездный принц современной российской хореографии”, и возможность пообщаться с танцовщиком и хореографом такого уровня таланта и востребованности, конечно, дорогого стоит. Спасибо “Ростелекому”".

Фильм «Балет» пополнил линейку эксклюзивных проектов Originals Wink. Это честный рассказ о балете и его подданных, с невероятными съемками, с участием лучших танцовщиков. Новый сериал стал самым масштабным исследованием балетного закулисья нашего времени. Он снимался в ведущих музыкальных театрах страны, на самых знаменитых сценах, с участием прима-балерин, премьеров и танцовщиков лучших балетных трупп. 

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Теги:
Кино Ростелеком
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