Музыка нас связала: Wink и СТС завершили съемки музыкального сериала "Плакса" с участием Вани Дмитриенко и Ники Жуковой Культура и отдых

Фото предоставлено ПАО “Ростелеком”

Завершились съемки 8-серийной музыкальной драмы "Плакса" (16+) о подростках, школьном буллинге и таланте. Шоураннером проекта стал музыкант Сергей Жуков, а главные роли сыграли Ника Жукова и Ваня Дмитриенко. "Плакса" — совместный проект Wink (цифровой видеосервис "Ростелекома"), телеканала СТС и компании "РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН". Сериал пополнит линейку Wink Originals, а в новом телесезоне выйдет в эфир СТС.

Событие отметили в московском яхт-клубе "Адмирал": атмосфера локации отсылала к основному месту действия проекта — южному Новоморску, роль которого на съемочной площадке "исполнил" город Сочи. На вечеринке собрались создатели и актеры сериала Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ника Жукова, Ваня Дмитриенко, Ирина Розанова, Татьяна Орлова, Никита Тарасов, Анна Зайкова, Екатерина Семёнова, Елена Захарова и другие гости.

По сюжету москвичка Маша (Ника Жукова) переезжает к бабушке в вымышленный город Новоморск. После элитной гимназии на Рублевке девочке непросто смириться с бытом провинциальной школы и местными порядками. Педагоги закрывают глаза на проблемы школы, а одноклассники, как это часто бывает в любом городе, не принимают новенькую. Травлей руководит бунтарка и звезда школы Крис (Диана Енакаева). И без того невыносимая жизнь Маши усложняется, когда она влюбляется в парня Крис (Алексей Онежен) и собирает свой бэнд "Плакса" (Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьёв, Софья Николаева).

Для музыканта Вани Дмитриенко новая работа в "Плаксе" стала первой большой киноролью. На съемках в Сочи кумира подростков поддерживала певица и видеоблогер Саша Айс, которая в одной из сцен сыграла саму себя. По сюжету она снимает выступление Маши на набережной, после чего о девочке узнает весь город.

Перед съемками юные исполнители главных ролей занимались с актерскими коучами и каскадерами: в сериале между школьниками постоянно происходят конфликты, что порой заканчивается побоями героини.

"У меня было два коуча: один работал с нами во время подготовки к съемкам, а второй помогал мне с самыми сложными, эмоциональными сценами. Я решила отказаться от карандаша для слез. Считаю, что слез надо добиваться естественным путем. Мне просто нужно было пару минут, чтобы настроиться", — говорит Ника Жукова.

Женский каст "Плаксы" — настоящее украшение сериала. Если для Ники Жуковой роль Маши стала первой главной ролью, то ее экранных маму и бабушку сыграли такие звезды, как Агата Муцениеце и Ирина Розанова. Народная артистка поделилась, что на съемках ее вдохновляли образы советских актрис.

"Когда увидела свою кинодочь, сразу поняла, что должна ей соответствовать. На самом деле здесь я вспоминала свою маму и, конечно же, Ирину Константиновну Скобцеву, с которой до последних дней общалась. Ирина Константиновна всегда была готова выйти в свет, даже в девять утра. Это наши королевы! Как они себя преподносили, держали осанку…", — поделилась Ирина Розанова.

Агата Муцениеце нашла источник вдохновения в самом Сочи. "Когда не снималась утром, просыпалась пораньше и бежала по набережной. Я в целом для себя открыла Сочи, потому что раньше не оставалась здесь надолго. И это настоящий рай: прекрасные закаты, дельфины в море, горы вокруг", — вспоминает Агата Муцениеце.

"Сериал “Плакса” стал для всей творческой группы чем-то вроде маленькой социальной сети. Каждый кирпичик, вложенный в этот проект более чем сотней человек, абсолютно бесценен. Вместе мы сделали что-то очень большое и сделали это надолго. А когда что-то делается с такой любовью, с какой мы снимали наш сериал, прорастает самый красивый цветок, которым хочется любоваться. То, что мы вырастили, стало радостью не только для нас самих, но, я уверен, порадует и огромное количество зрителей Wink и СТС", — сказал Сергей Жуков, музыкальный продюсер сериала.

"Море музыки, буря эмоций, бунт юности и торжество таланта — в этом проекте есть всё, чтобы зрители полюбили его. У нас в Wink уже есть опыт, когда в сериале музыкальный контент играет свою собственную роль, как это было в финалах каждого эпизода "Актрис", но здесь особенный случай. Я уверен, что колоссальный опыт Сергея Жукова в музыкальной индустрии, актуальность творчества Вани Дмитриенко и его невероятная харизма вместе с работой всей команды сделают "Плаксу" настоящим музыкальным хитом. При этом, конечно, это не легкомысленная история. Мы говорим и о сложностях, с которыми сталкиваются подростки, о том, каким непростым всегда бывает старт взросления, от выстраивания новых связей в социуме до поиска собственного призвания", — отметил Александр Косарим, директор по контенту видеосервиса Wink и один из продюсеров сериала.

О сериале "Плакса" (16+)

Производство: "РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН", Wink, СТС

Жанр: музыкальная драма

Хронометраж: 48 минут

Количество серий: 8

Режиссер-постановщик: Андрей Силкин

Оператор-постановщик: Денис Панов

Генеральный продюсер: Сергей Жуков

Продюсеры СТС: Максим Рыбаков, Антон Федотов, Владимир Неклюдов

Продюсеры Wink: Антон Володькин, Александр Косарим

Музыкальный продюсер: Сергей Жуков

Креативный продюсер: Вадим Бакунев

Исполнительный продюсер: Ксения Белоусова, Георгий Розинов

Сценаристы: Ирина Гурьянова, Сергей Жуков, Оксана Барковская, Вадим Бакунев, Алина Луну