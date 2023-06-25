До завершения отборочного тура фестиваля православной и патриотической песни "Арзамасские купола" осталось несколько дней Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фестиваль-конкурс православной и патриотической песни "Арзамасские купола" пройдет с 28 по 31 июля 2023 года в Арзамасе на обновленной Соборной площади.

Для участия в конкурсной части фестиваля приглашаются авторы-исполнители, солисты, ансамбли, церковные коллективы, исполняющие произведения духовного и патриотического содержания. Успеть отправить заявку для включения в программу нужно не позднее 1 июля 2023 года. Форма заявки размещена на сайте: arzamas.nobl.ru в разделе "Мероприятия города/Арзамасские купола".

Организаторами фестиваля являются администрация г.о.г. Арзамас, Нижегородская митрополия Русской Православной Церкви, Благотворительный фонд преподобного Серафима Саровского, АНО «УК "Саровско-Дивеевский кластер".

Фестиваль состоится уже в 12 раз по благословлению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. Он приурочен ко Дню Крещения Руси, празднованию в честь обретения мощей преподобного Серафима Саровского. Проект реализуется при поддержке международного грантового конкурса "Православная инициатива – 2023".

"Надеюсь, что фестиваль сохранит свой прежний масштаб – в прошлом году более 150 человек представляли 25 регионов России, Беларусь. Особенно приятно, что среди конкурсантов были исполнители из Донецкой Народной Республики", - подчеркнул глава Арзамаса Александр Щелоков.

Конкурсные выступления творческих коллективов и исполнителей, прошедших отбор, а также гала-концерт состоятся 28-29 июля. Кроме того, конкурсанты поучаствуют в торжественном освящении центрального придела кафедрального собора в честь Воскресения Христова в Арзамасе.