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Политика

Дума Дзержинска намерена инициировать обращение в правительство РФ

27 июня 2023 16:28  [100] Политика
Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Депутаты комитета по городскому хозяйству инициировали обращение к правительству Российской Федерации. Об этом сообщает Дума Дзержинска.

Так, народные избранники предлагают проводить профилактические мероприятия в рамках государственного и муниципального контроля и уведомлять о недочетах, чтобы своевременно исправлять нарушения.

Члены профильного комитета Думы Дзержинска обратили внимание, что в рамках действующего законодательства установлен мораторий на целый ряд проверок организаций и предприятий - для снижения нагрузки на них.

Однако, с другой стороны, эта мера уменьшает возможность предотвратить нарушения, создавая риски, в том числе, для безопасности здоровья и жизни горожан. Например, в Дзержинске в апреле на промышленных предприятиях произошло два серьезных пожара.

Организации не были включены в план проверок на 2023 год в связи с мораторием. 

Депутаты предлагают внести изменения в Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 , которое устанавливает особенности организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

"Если обращение воплотится в жизнь, то контрольные органы смогут проводить профилактические осмотры предприятий и уведомлять о недочетах. По сути, это помощь руководителю, которая позволит своевременно исправлять нарушения, чтобы эксцессы не случались", - пояснил председатель комитета Олег Богданов.

Проект решения поддержан депутатами комитета и вынесен на обсуждение депутатского корпуса.

Также на заседании стало известно, как обстоят дела со строительством объездной дороги в поселок Дачный. Директор департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия Татьяна Коннова рассказала, что администрацией в сотрудничестве с правительством региона проводятся работы по заключению контракта на строительство с единственным поставщиком. Общий объем бюджетных ассигнований из региональной и местной казны за 2023-2024 год составит около 156,5 млн.рублей. Третья сторона, ООО "Тандер", за два года направит порядка 200 млн рублей на строительство дороги. 

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Теги:
Гордума Правительство РФ
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