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Общество

Детский лагерь "Золотой колос" в Нижегородской области возобновит работу с 28 июня

28 июня 2023 09:43  [2] Общество

Детский лагерь "Золотой колос" в Нижегородской области возобновит работу с 28 июня, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

Согласно информации, по результатам проведенного эпидемиологического расследования выяснилось, что причиной заболеваемости в лагере стала стрептококковая инфекция.

После проведения заключительной дезинфекции стало известно, что результаты контрольного отбора смывов с объектов окружающей среды соответствуют нормам.

Напомним, что стрептококковую инфекцию выявили в детском лагере "Золотой колос" в Арзамасском районе Нижегородской области в июне. Комиссия по расследованию случаев массовых заболеваний детей в летних лагерях была создана в Нижегородской области.

 

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Теги:
Детские лагеря Роспотребнадзор
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