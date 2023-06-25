Детский лагерь "Золотой колос" в Нижегородской области возобновит работу с 28 июня, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.
Согласно информации, по результатам проведенного эпидемиологического расследования выяснилось, что причиной заболеваемости в лагере стала стрептококковая инфекция.
После проведения заключительной дезинфекции стало известно, что результаты контрольного отбора смывов с объектов окружающей среды соответствуют нормам.
Напомним, что стрептококковую инфекцию выявили в детском лагере "Золотой колос" в Арзамасском районе Нижегородской области в июне. Комиссия по расследованию случаев массовых заболеваний детей в летних лагерях была создана в Нижегородской области.
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