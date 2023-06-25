Определен застройщик по площадке КРТ в Ленинском районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Подведены итоги торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки в Нижнем Новгороде по первой площадке - в районе улицы Правды (Ленинский район). Об этом сообщили в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Всего для участия в торгах было подано семь заявок, три из которых были отклонены членами комиссии по итогам рассмотрения документации. Победителем определено ООО "Специализированный застройщик Новый город" из Твери.

Согласно договору о КРТ застройщику предстоит в течение 10 лет преобразовать территорию жилой застройки площадью 1,84 гектара в границах ул. Правды, ул. Чонгарской, ул. Менделеева. Сегодня на этой территории расположены четыре ветхих и пять аварийных многоквартирных жилых домов. По трем аварийным домам администрацией Нижнего Новгорода уже осуществляется процедура расселения в рамках государственной региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019 - 2023 годы". Жители этих домов будут расселены согласно начатой процедуре.

По двум оставшимся аварийным домам застройщик будет обязан передать администрации города Нижнего Новгорода жилые помещения или денежную компенсацию согласно срокам и обязательствам, установленным договором.

Расселение домов, не признанных аварийными и подлежащих сносу, будет осуществлять ООО "Специализированный застройщик Новый город" самостоятельно под контролем правительства Нижегородской области. С каждым собственником и нанимателем застройщик должен будет заключить договор, более детально определяющий гарантии переселения, установленные Жилищным кодексом Российской Федерации и постановлением правительства Нижегородской области от 13 июля 2021 г. №601 "Об особенностях комплексного развития территорий в Нижегородской области".

После проведения всех необходимых мероприятий по переселению жителей будет выполнен снос старых домов. На их месте предусмотрено строительство современных многоквартирных домов с переменной этажностью с общественно-деловой функцией на первых этажах, с организацией благоустройства во внутреннем пространстве. Площадь застройки составит не более 4,48 тыс. кв. метров с совокупной площадью жилья 16,27 тыс. кв. метров. Для организации размещения парковочных машино-мест предусматривается строительство двухэтажного наземного паркинга.

На первых этажах жилых домов застройщик должен предусмотреть размещение магазинов и иных помещений коммерческой функции.

Следующим шагом в реализации проекта КРТ в районе ул. Правды станет подписание в течение 10 дней договора о КРТ между победителем торгов, правительством Нижегородской области и администрацией города Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что проекты планировки территории под два проекта КРТ в Нижнем Новгороде разработают к июню 2024 года.