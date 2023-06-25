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Общество

Сергей Большаков: "Штраф за нарушение правил пожарной безопасности для граждан – до 50 тысяч рублей"

28 июня 2023 11:10  [36] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Центр управления регионом Нижегородской области провел прямой эфир с заместителем начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы - начальником отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС России по Нижегородской области Сергеем Большаковым. Темой эфира стала ситуация с пожарами на территории Нижегородской области.

В Нижегородской области введен запрет на посещение лесов в районах с 4 и 5 классами пожароопасности. Частично 5 класс установлен на сегодняшний день в г.о.г. Выкса, г.о.г. Кулебаки и г.о. Семеновский, частично 4 класс – в г.о. г. Бор, г.о. Воротынский, г.о. Навашинский, а также Ардатовском, Вачском, Вознесенском, Воскресенском, Ковернинском муниципальных округах.

"Чаще всего возгорания фиксируются в населенных пунктах на землях сельскохозяйственного назначения. Это говорит о том, что основной причиной по-прежнему является человеческий фактор: элементарное несоблюдение требований пожарной безопасности или умышленные действия по выжиганию сухой травы. Штраф за нарушение правил пожарной безопасности для граждан – до 50 тысяч рублей", - отметил Сергей Большаков.

По его словам, благодаря использованию системы мониторинга лесных пожаров в последние годы удается быстрее обнаружить очаг возгорания и локализовать пожар.  

Мониторить актуальную информацию о ситуации в регионе теперь можно с помощью мобильного приложения МЧС России (https://play.google.com/store/apps/details?id=io.citizens.security). Там же доступны правила безопасности в различных жизненных ситуациях. С помощью приложения также можно вызвать экстренную службу. Эта опция работает без интернета, а с помощью геолокации спасателям будет легче найти человека.

Полную версию прямого эфира можно посмотреть в группе Центра управления регионом Нижегородской области в соцсети ВКонтакте: https://vk.com/tsur52.

Напомним, Центр управления регионом был создан в Нижегородской области по поручению президента РФ Владимира Путина и действует с апреля 2020 года совместно с федеральными партнерами – АНО "Диалог". Основная задача ЦУР – обеспечить прямую и эффективную коммуникацию между гражданами и властью для решения и предотвращения проблемных вопросов. Больше информации о деятельности ЦУР можно узнать в группе в соцсети ВКонтакте: https://vk.com/tsur52.

Ранее сообщалось, что чрезвычайная пожароопасность лесов местами сохранится в Нижегородской области до 30 июня.

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Теги:
Пожароопасность
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