Почётными гражданами Нижнего Новгорода стали ещё 16 нижегородцев Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Звание "Почётный гражданин Нижнего Новгорода" получили ещё 16 нижегородцев, внёсших значительный вклад в развитие города. Об этом стало известно по итогам заседания Думы 28 июня.



Согласно информации, кандидатуры были рекомендованы соответствующим комитетом, при этом каждое ходатайство предварительно прошло процедуру тайного голосования.

"Эти люди вдохновляют нас, представляют собой пример гражданской ответственности, преданности и любви к нашему прекрасному городу. Я хотел бы лично выразить благодарность каждому из них за их усилия, энтузиазм и ежедневный труд! Среди них - представители самых разных сфер - производства, культуры, искусства, экономики, медицины, общественной деятельности. Думаю, многим из вас знакомы эти имена", - отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Звание "Почётный гражданин Нижнего Новгорода" присвоено следующим гражданам:

Воронову Николаю Анатольевчу – председателю Совета директоров Приокского района, советнику гендиректора ННПО им. Фрунзе;

Герасичкину Владимиру Георгиевичу – гендиректору зоопарка "Лимпопо";

Горшковой Вере Александровне – Заслуженному работнику культуры РФ, художественному руководителю детского театра "Вера";

Грошеву Михаилу Михайловичу – Заслуженному работнику культуры РФ, советнику директора Нижегородского филиала РТРС;

Инкину (Свечину) Николаю Викторовичу – писателю, краеведу, автору исторических детективов, лауреату премии "Русский детектив" (2021);

Киселевой Людмиле Анатольевне – главврачу городской поликлиники №51 Канавинского района;

Кораллову Игорю Владимировичу – Заслуженному артисту РФ, кавалеру ордена Дружбы, директору Нижегородского музыкального училища им. Балакирева;

Краснову Дмитрию Германовичу – заместитель председателя Заксобрания Нижегородской области;

Лихачеву Алексею Евгеньевичу – гендиректору Госкорпорации по атомной энергии (Росатом);

Максимову Антону Леонидовичу – главврачу НИИ СККБ им. Королёва;

Нестеренко Александре Алексеевне – участнику ВОВ, Почётный ветерану Нижнего Новгорода, Заслуженному ветерану Нижегородской области;

Новикову Алексею Ивановичу – Герою РФ, Заслуженному военному лётчику РФ, члену Правления РОО "Нижегородское землячество в столице";

Серебряной Кларе Михайловне – Заслуженному юристу РФ, Почётному работнику прокуратуры РФ, ветерану органов прокуратуры Нижегородской области;

Симонову Игорю Юрьевичу – сборщику корпусов металлических судов завода "Красное Сормово";

Сулима Ольге Юрьевне – министру финансов Нижегородской области;

Тарасовой Ирине Борисовне – Заслуженному учителю РФ, советнику главы Нижнего Новгорода, директору департамента образования с 2002 по 2018 год.

Все имена почётных граждан будут занесены в Книгу Почёта Нижнего Новгорода. Торжественное вручение удостоверений и знаков отличия традиционно состоится в день празднования Дня города.