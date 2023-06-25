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Общество

Около 100 подростков из Нижнего Новгорода станут участниками патриотического лагеря "Хочу стать десантником"

28 июня 2023 12:07  [97] Общество
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Участниками второй смены в военно-патриотическом лагере "Хочу стать десантником" станут 96 подростков из Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в департаменте по социальной политике администрации Нижнего Новгорода.

Торжественные проводы участников прошли в парке "Швейцария", у памятника воинам, погибшим в Афганистане и Чечне.

"Мы начинаем вторую смену в военно-патриотическом лагере "Хочу стать десантником". Желаю вам, чтобы вы с честью прошли все испытания, которые предстоит вам преодолеть в течение 21 дня без телефонов и родителей. Ребята, которые покажут хорошие результаты по разным военно-спортивным дисциплинам и проявят себя с лучшей стороны, станут участниками Парада Победы в 2024 году", - отметила директор департамента по социальной политике мэрии Галина Гуренко.

"Во время летнего отдыха вам предстоит пройти основы начальной военной подготовки, включая воздушно-десантную. Ребята, которым исполнилось 14 лет совершат самостоятельный прыжок с парашютом, а ребята помладше полетают на самолете. Желаю всем воспитанникам вернуться из лагеря окрепшими и возмужавшими", - сказал военный комиссар Нижегородского и Советского районов города Нижнего Новгорода Анвяр Хусиянов.

В течение смены воспитанники пройдут строевую, огневую, физическую и санитарную подготовку, освоят приемы рукопашного боя и боевого самбо, изучат военную топографию. Итогом лагерного сбора станет самостоятельный прыжок с парашютом.

Завершится лагерный сбор 17 июля в Нижегородском кремле у мемориала "Вечный огонь". Воспитанникам военно-патриотического лагеря "Хочу стать десантником", совершившим свой первый самостоятельный прыжок с парашютом, вручат "Свидетельства парашютиста" и нагрудные знаки отличия руководители города и области.

Напомним, по инициативе главы города Юрия Шалабаева в Нижнем Новгороде создан Центр военно-патриотического воспитания. Он объединил все тематические направления и движения. В Центре уже работают кружки начальной военной и воздушно-десантной подготовки, психологические группы, юридические службы для родителей.

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Теги:
Молодежь Патриотизм
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