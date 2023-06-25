Евгений Люлин вручил сертификат о передаче "Газели NEXT" Благотворительному фонду им. Алексея Талая от Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

В рамках X Форума регионов России и Беларуси председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин вручил подарочный сертификат на автомобиль "Газель NEXT Комби" Благотворительному фонду им. Алексея Талая (г. Минск) от Нижегородской области.

В настоящее время реализуется 12 проектов, в числе которых гуманитарная помощь для детей Донбасса, реабилитация детей Донецкой Народной Республики в Минске, сбор на памятник Живая память благодарных поколений и другие.

"Сегодня познакомился с удивительным человеком Алексеем Талаем. Его сила духа поражает. Общественный деятель, спортсмен и просто настоящий мужчина. Дважды паралимпийский чемпион! В студенческие годы он подорвался на мине времен Великой Отечественной войны и потерял руки и ноги. От протезов пришлось отказаться, поэтому Алексей передвигается на коляске. Но самое главное, что он не сдался, не отрекся от своих ценностей. Теперь сам помогает людям словом и делом - учредил в Минске свой Благотворительный фонд. Помогает детям-сиротам, тяжелобольным, активно вместе с командой доставляет гуманитарную помощь жителям Донбасса. Приезжает в госпитали к раненым солдатам и собственным примером показывает им, что в жизни возможно все! Планы у Алексея грандиозные: стать крупнейшим Благотворительным фондом в Беларуси с собственной инфраструктурой", - рассказал Евгений Люлин.

Справка

В 2018 году Алексей Талай совместно с Белорусской федерацией легкой атлетики учредил Благотворительный Фонд имени Алексея Талая, который оказывает помощь инвалидам, тяжелобольным, детям-сиротам и детям без попечения родителей.

Основные цели Фонда:

- Просвещение подрастающего поколения, укрепление веры в себя и общество.

- Максимально возможная адаптация и социальная ориентация людей с ограниченными возможностями, а также людей, попавших в сложную жизненную ситуацию.

- Активная пропаганда здорового образа жизни и истинных человеческих ценностей. Борьба и профилактика любых видов зависимостей.

- Наладка эффективного взаимодействия с социальными и благотворительными организациями и стратегически грамотного управления.

У фонда более 10 завершенных проектов, среди которых "Рождественский подарок детям Донбасса", "Реабилитация детей с инвалидностью с Донбасса в Беларуси".

Программы Фонда:

– профилактика суицидальных настроений среди детей и молодежи;

– реабилитация и социальная адаптация инвалидов;

– программа помощи детям-сиротам и детям-инвалидам;

– помощь семьям, воспитывающим детей с нарушениями психофизического развития;

– продвижение и популяризация здорового образа жизни.