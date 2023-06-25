Новая выставка и Музей самоваров откроются в нижегородском зоопарке "Лимпопо" 4 июля Культура и отдых

Фото: Яндекс.Карты

Накануне 20-летнего юбилея зоопарка "Лимпопо" 4 июля в 14:00 на территории откроются новая выставка "Ирбис – кошка-невидимка" и Музей самовара. Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка.

Просветительская выставка "Ирбис – кошка-невидимка", созданная Московским зоопарком и Национальным парком "Сайлюгемский", будет передана в Нижний Новгород для временного размещения.

Она представляет собой семь уникальных мультитач-объектов, посвящённых исчезающему снежному барсу. В нашей стране осталось не более 70 особей, треть из них обитает на Алтае - в Национальном парке "Сайлюгемский".

Музей самовара в "Лимпопо" станет вторым нижегородским тематическим музеем, посвящённым культуре чаепития в России, начиная с царских времён. Это будет уже третий музей на территории зоопарка: там уже действуют музей истории и быта Советского Союза "Назад в СССР" и музей военной истории "Оружие Победы".

Экспозиция Музея самоваров собиралась директором зоопарка Владимиром Герасичкиным в течение несколько десятилетий. Нижегородцы смогут увидеть сотни исторических экспонатов XVIII-XX веков: всевозможные самовары, чайники, старинную резную мебель и различные принадлежности для чаепития, включая легендарные царские самовары фабрики Баташевых и самовары-гиганты.