Цикл обучающих семинаров для бизнеса запускает Центр поддержки экспорта Нижегородской области Бизнес

Центр поддержки предпринимательства Нижегородской области проведет цикл из 11 обучающих семинаров "Школы экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ)" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Курс разработан для представителей малого и среднего бизнеса, заинтересованных в развитии экспортной деятельности своей компании.

"Программа состоит из 11 семинаров, посвященных разным этапам экспортного развития компании. Занятия будут проходить в форме бизнес-тренингов, где 60 процентов времени посвящено теории, а 40 – практике. Представители нижегородских компаний на месте отработают полученные знания. Занятия проведут тренеры, прошедшие обучение и аттестацию в Школе экспорта РЭЦ", – рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

За время курса предприниматели смогут изучить разные направления экспортной деятельности, среди которых финансовые инструменты, таможенное регулирование, логистика, налоги, маркетинг. Участники могут прослушать все семинары курса или выбрать для себя наиболее интересные и посетить только их.

По словам министра промышленности торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, тема первого семинара – "Эффективная деловая коммуникация для экспортеров".

"Для создания надежных деловых отношений компаниям необходимо иметь навыки грамотного выстраивания коммуникации с потенциальными партнерами: писать деловые письма, презентовать продукцию, проводить переговоры. Об этих и других нюансах делового взаимодействия с зарубежными коллегами расскажут на семинаре", – пояснил Максим Черкасов.

Первый семинар проведет аттестованный тренер Школы экспорта РЭЦ, руководитель центра поддержки экспорта Александра Бессонова. Его участники разберут методы поиска покупателя, научатся готовиться к деловым переговорам с зарубежными партнерами, а также обсудят этапы переговоров и алгоритм действий на каждом из них.

Участие в программе бесплатное. Для прохождения обучения необходимо до 4 июля зарегистрироваться на сайте Российского экспортного центра (https://exportedu.ru/events/4910), затем в разделе "Календарь обучения" подать заявку на участие в семинаре "Эффективная деловая коммуникация для экспортеров".

Обучение будет проходить с 10.00 до 18.00 по адресу: Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, 4 (технопарк "Анкудиновка"), офис 521.

Напомним, для поддержки экспортной деятельности в Нижегородской области в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина реализуются нацпроекты "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт". Основная задача нацпроектов - увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства и повышение активности работы регионального бизнеса на внешних рынках соответственно.