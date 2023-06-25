Вручение именных стипендий лучшим студентам Нижнего Новгорода состоялось в администрации города Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Вручение именных стипендий лучшим студентам Нижнего Новгорода состоялось в администрации города.

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, учащихся поздравил мэр Юрий Шалабаев.

В своем обращении к студентам глава города отметил, что в связи с ростом заявок было принято решение об увеличении числа стипендий с 30 до 40.

"Цель стипендии – признать ваши заслуги и мотивировать вас на дальнейшие свершения. Хочу сказать спасибо за то, что вы делаете. Особая благодарность вашим наставникам, педагогам и родителям. Я уверен, что они многое в вас вложили, и поэтому вы успешно реализуете самые смелые задумки", - подчеркнул мэр.

Получившие именную стипендию студенты рассказали, что такая оценка их деятельности мотивирует на новые общественно значимые дела.

Так, председатель городского студенческого совета города Нижнего Новгорода Кирилл Куприянов отметил, что стипендия мотивирует на труд. По его словам, вместе с единомышленниками студенты организуют совместные мероприятия, проекты, создают площадки для реализации самых разных идей активных нижегородцев.

Также благодарности главы города получили молодые люди, активно участвующие в жизни Нижнего Новгорода.

"Один из знаковых проектов, в которых принимал участие наш совет, – карьерный форум. Это уникальная площадка, где встречаются работодатели, студенты, школьники, выбирающие свой путь. Все могут задать вопросы, посмотреть друг другу в глаза, узнать об условиях труда, о подготовке студентов и найти молодых сотрудников или же место работы", – отметила одна из награжденных начальник отдела по правовым вопросам АО "Каравай", член молодежного совета при администрации города Нижнего Новгорода Наталья Тюрина.

Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев вручил Орден Мужества семье нижегородского участника СВО Алексея Дворянинова.