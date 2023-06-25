Бригада скорой медицинской помощи ЦРБ Арзамаса стала лучшей в области
Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 7-13 июля
Приём документов в вузы стартовал на "Госуслугах"
Общественный транспорт пойдёт по-новому из-за строительства метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
28 июня 2023 15:53  [41] Курсы по садоводству стартовали в нижегородском Штабе общественной поддержки
28 июня 2023 15:40  [63] Вручение именных стипендий лучшим студентам Нижнего Новгорода состоялось в администрации города
28 июня 2023 15:27  [82] Более 14,5 млн рублей предоставит Банк ДОМ.РФ на строительство ЖК на Черниговской
28 июня 2023 14:12  [123] Опыт волонтеров, отработавших в госпиталях и больницах в новых регионах, стал основой для законодательных изменений в здравоохранении
28 июня 2023 13:41  [149] Улица Лузянина и сквер Гусева появятся в Нижнем Новгороде
28 июня 2023 12:42  [158] Евгений Люлин вручил сертификат о передаче "Газели NEXT" Благотворительному фонду им. Алексея Талая от Нижегородской области
28 июня 2023 12:28  [133] Почти 3 млн рублей направили на ремонт амбулатории в селе Архангельское Шатковского района
28 июня 2023 12:07  [159] Около 100 подростков из Нижнего Новгорода станут участниками патриотического лагеря "Хочу стать десантником"
28 июня 2023 11:53  [486] Почётными гражданами Нижнего Новгорода стали ещё 16 нижегородцев
28 июня 2023 11:10  [163] Сергей Большаков: "Штраф за нарушение правил пожарной безопасности для граждан – до 50 тысяч рублей"
Общество

Вручение именных стипендий лучшим студентам Нижнего Новгорода состоялось в администрации города

28 июня 2023 15:40  [63] Общество
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Вручение именных стипендий лучшим студентам Нижнего Новгорода состоялось в администрации города. 

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, учащихся поздравил мэр Юрий Шалабаев.

В своем обращении к студентам глава города отметил, что в связи с ростом заявок было принято решение об увеличении числа стипендий с 30 до 40.

"Цель стипендии – признать ваши заслуги и мотивировать вас на дальнейшие свершения. Хочу сказать спасибо за то, что вы делаете. Особая благодарность вашим наставникам, педагогам и родителям. Я уверен, что они многое в вас вложили, и поэтому вы успешно реализуете самые смелые задумки", - подчеркнул мэр.

Получившие именную стипендию студенты рассказали, что такая оценка их деятельности мотивирует на новые общественно значимые дела.

Так, председатель городского студенческого совета города Нижнего Новгорода Кирилл Куприянов отметил, что стипендия мотивирует на труд. По его словам, вместе с единомышленниками студенты организуют совместные мероприятия, проекты, создают площадки для реализации самых разных идей активных нижегородцев.

Также благодарности главы города получили молодые люди, активно участвующие в жизни Нижнего Новгорода.

"Один из знаковых проектов, в которых принимал участие наш совет, – карьерный форум. Это уникальная площадка, где встречаются работодатели, студенты, школьники, выбирающие свой путь. Все могут задать вопросы, посмотреть друг другу в глаза, узнать об условиях труда, о подготовке студентов и найти молодых сотрудников или же место работы", – отметила одна из награжденных начальник отдела по правовым вопросам АО "Каравай", член молодежного совета при администрации города Нижнего Новгорода Наталья Тюрина.

Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев вручил Орден Мужества семье нижегородского участника СВО Алексея Дворянинова.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Студенты Юрий Шалабаев
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
25 июня 2023 11:47Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph