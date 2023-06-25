Двадцать три социальных предпринимателя из Выксы и Кулебак получат гранты на развитие бизнеса Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Двадцать три победителя программы по развитию социального предпринимательства "Начни свое дело" получат гранты до 200 тыс. рублей на реализацию социальных практик в Выксе и Кулебаках Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Программу "Начни свое дело" реализует с 2018 года Объединенная металлургическая компания в партнерстве с правительством Нижегородской области, Центром инноваций социальной сферы региона, администрацией Выксы, Выксунским бизнес-инкубатором и администрацией Кулебак.

"Увеличение финансирования программы "Начни свое дело" свидетельствует об ее эффективности и успешности. В этом году программа распространяется и на Кулебаки. Выражаю благодарность ОМК за поддержку и развитие социального предпринимательства нашего региона, за то, что компания вносит весомый вклад в развитие социальной сферы. Деятельность социальных предпринимателей является сферой, обеспечивающей важный вклад в достижение целей социально-экономической политики страны и повышение качества жизни граждан", - отметил заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Дмитрий Кабайло.

Число предпринимателей, получивших гранты по программе в 2023 году, выросло на 35% по сравнению с 2022-м. Оценка проектов проходила по трем номинациям: "Первый старт" - для новых участников, "Эффективность и развитие" - для победителей программы прошлых лет, которые запланировали масштабирование своего бизнеса, а также в новой номинации "Экологический бизнес".

С вводом новой номинации бюджет программы увеличился до 5,6 млн рублей, из которых 4,2 млн рублей пришлось на грантовый пул. Остальные средства были направлены на обучение участников.

Победителей программы "Начни свое дело" выбирали из 63 претендентов.

"Программа "Начни свое дело" является примером успешного взаимодействия государства и крупного бизнеса. Она реализуется уже шесть лет, за это время более 600 жителей Выксы приняли участие в образовательном акселераторе, получили знания и опыт ведения предпринимательской деятельности. Финансовую поддержку получили 60 новых социальных проектов, было создано 26 новых субъектов МСП, обеспечено более 100 новых рабочих мест, в том числе для людей с инвалидностью", - рассказала директор Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области Светлана Кашина.

Напомним, развитием социального предпринимательства в регионе с 2017 года занимается Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области. Социальные предприятия получают комплекс региональных и федеральных мер поддержки: это бесплатные обучающие программы, консультационная поддержка, гранты на развитие социального бизнеса, услуги по разработке бизнес-планов, сайтов и франшиз, льготные кредиты, наставничество, предоставление бесплатных рекламных поверхностей и многое другое.

Ранее сообщалось, что социальным предпринимателям из Выксы и Кулебак выделены гранты до 200 тыс. рублей.