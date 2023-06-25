Нижегородец открыл стрельбу из ружья во время ссоры с супругой Происшествия

Утром 28 июня жильцы дома №6 по улице Первоцветной в ЖК "Цветы" услышали у соседей выстрел и вызвали полицию. Прибывшие правоохранители задержали открывшего стрельбу 62-летнего мужчину.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, между данным пожилым мужчиной и его супругой произошёл бытовой конфликт. В хоте ссоры он взялся за охотничье ружьё и выстрелил в пол на кухне. К счастью, никто от его действий не пострадал, женщина сразу после этого покинула квартиру.

Прибывшие сотрудники полиции изъяли ружьё. В ведомстве отметили, что разрешение на оружие у виновника инцидента имелось, оно было зарегистрировано.

Мужчину доставили в территориальный ОВД, сопротивления не оказывал, с ним сейчас работают сотрудники полиции. Кроме того, решается вопрос о правовой квалификации его действий.