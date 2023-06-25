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Происшествия

Нижегородец открыл стрельбу из ружья во время ссоры с супругой

28 июня 2023 16:56  [89] Происшествия

Утром 28 июня жильцы дома №6 по улице Первоцветной в ЖК "Цветы" услышали у соседей выстрел и вызвали полицию. Прибывшие правоохранители задержали открывшего стрельбу 62-летнего мужчину.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, между данным пожилым мужчиной и его супругой произошёл бытовой конфликт. В хоте ссоры он взялся за охотничье ружьё и выстрелил в пол на кухне. К счастью, никто от его действий не пострадал, женщина сразу после этого покинула квартиру.

Прибывшие сотрудники полиции изъяли ружьё. В ведомстве отметили, что разрешение на оружие у виновника инцидента имелось, оно было зарегистрировано.

Мужчину доставили в территориальный ОВД, сопротивления не оказывал, с ним сейчас работают сотрудники полиции. Кроме того, решается вопрос о правовой квалификации его действий.

 

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Теги:
Оружие Стрельба
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