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Экономика

ЦБ РФ планирует впервые за 10 месяцев поднять ключевую ставку

28 июня 2023 14:59  [68] Экономика

Впервые за 10 месяцев совет директоров Центробанка может поднять ключевую ставку. Об этом заявил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин.

Напомним, ключевая ставка ЦБ играет роль ориентира для ставки по кредитам коммерческих банков. В сентябре 2022 года регулятор снизил ключевую ставку с 8 до 7,5%. Это было обусловлено продолжающейся дефляцией.

Заботкин добавил, что ставка в 7,5% соответствовала "пониманию, в том числе нашему прогнозу, тому, что требуется, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4% на наши цели".

Если ЦБ повысит ключевую ставку, это может негативно отразиться на остальных сторонах жизни, в том числе, вероятно, вырастет ценник в магазинах. Такое мнение в интервью телеканалу "360" озвучил финансовый аналитик, к.э.н. Михаил Беляев.

Он подчеркнул, что коммерческие банки ориентируются на эту ставку при кредитовании физических лиц и промышленности. Поэтому при её повышении увеличивается стоимость кредита для клиентов финансовых организаций.

По мнению эксперта, ЦБ повышает ключевую ставку, исходя из соображений о том, что при увеличении ставки можно снизить и удержать уровень инфляции.

"Но инфляция бывает разного рода. У нас она не всегда зависит от действий монетарных властей. То, что экономике будет работать сложнее с повышенной ключевой ставкой, это совершенно очевидно и совершенно понятно", — отметил Беляев.

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Теги:
Банки ЦБ РФ Цены
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