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Политика

Тринадцать человек прошли в очный этап конкурса на должность министра образования Нижегородской области

28 июня 2023 18:04  [114] Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Тринадцать человек примут участие в очном этапе конкурса на должность министра образования и науки Нижегородской области. Об этом сообщили в министерстве кадровой политики региона.

Согласно информации, кандидатам предстоит пройти процедуру ассессмента, защитить собственные проекты и решить тематические кейсы.

Всего на конкурс было подано 87 заявок. Более половины участников представляют Нижегородскую область, еще 19 человек – Москву и Санкт-Петербург. Всего в отборе принимали участие жители 27 регионов России.

В рамках заочного этапа кандидаты прошли тестирование, записали видеопрезентацию о себе и своем проекте, а также получили оценку рекомендателей. В очный этап вышли представители Нижнего Новгорода, Ижевска, Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля.

В июле на базе Корпоративного университета правительства Нижегородской области они пройдут углубленную диагностику, направленную на выявление их личностных и профессиональных компетенций. Они представят конкретные идеи по развитию отрасли образования и науки, а также собственное видение решения сложных управленческих задач, которые могут возникнуть в ходе предстоящей работы.

По итогам этапа экспертная комиссия определит от трех до пяти кандидатов, которые будут рекомендованы к прохождению итогового собеседования с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Напомним, что экс-министр образования науки Нижегородской области Ольга Петрова стала заместителем министра образования и науки РФ. Приказ о назначении Ольги Петровой был подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 27 февраля 2023 года.

И.о. министра образования Нижегородской области была назначена Ирина Кизилова.

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Теги:
Конкурсы Правительство Нижегородской области
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