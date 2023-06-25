Общественный транспорт пойдёт по-новому из-за строительства метро
Приём документов в вузы стартовал на "Госуслугах"
Бригада скорой медицинской помощи ЦРБ Арзамаса стала лучшей в области
Экскурсии на электрокатамаране "ЭкоходЪ" в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
29 июня 2023 11:09  [80] Водитель получил ожоги более 90% тела при возгорании цистерны на шоссе Жиркомбината
29 июня 2023 10:31  [152] Гаражи и фура горят на шоссе Масложиркомбината в Нижнем Новгороде
29 июня 2023 10:20  [103] Жителю Автозавода грозит до 4 лет лишения свободы за украденный букет роз
28 июня 2023 16:56  [310] Нижегородец открыл стрельбу из ружья во время ссоры с супругой
28 июня 2023 15:15  [278] Мошенник выдал себя за "сотрудника Госуслуг" и обманул жительницу Навашина почти на 120 тыс. рублей
28 июня 2023 10:24  [328] Несколько автобусов обгорели на стоянке в Выксе
27 июня 2023 16:17  [552] Начальник отдела администрации Богородского района получила условный срок за махинации с земельными участками
27 июня 2023 12:54  [514] Виновника смертельной аварии на Стригинском мосту арестовали на 2 месяца
27 июня 2023 09:10  [533] Аферист украл у пожилой жительницы Нижнего Новгорода 600 тыс. рублей
26 июня 2023 14:45  [516] Уголовное дело заведено по факту убийства 67-летней женщины в Починковском районе
Происшествия

Жителю Автозавода грозит до 4 лет лишения свободы за украденный букет роз

29 июня 2023 10:20  [103] Происшествия

В Автозаводском районе сотрудники уголовного розыска раскрыли грабёж цветочного магазина на ул. Веденяпина, откуда был открыто похищен букет из 51 розы. Задержанному злоумышленнику грозит уголовное наказание, сообщили в пресс-службе УМВД по Нижнему Новгороду

В полицию обратился флорист торговой точки, которую ограбили средь бела дня. Он рассказал, что в цветочный магазин зашла компания мужчин, которые некоторое время выбирали букеты и отвлекли внимание продавца. В это время один из посетителей забрал из вазы букет из 51 розы и ушёл. Происшествие зафиксировали камеры наблюдения.

Ущерб цветочного магазина составил 5 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ (грабёж).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого - им оказался ранее не судимый 29-летний местный житель.

Задержанный признался в содеянном и пояснил, что в момент грабежа был пьян. Похищенный букет он подарил девушке.

В настоящее время молодой человек находится под подпиской о невыезде. По статье возбужденного уголовного дела ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет, добавили в УМВД.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автозаводский район Грабеж МВД
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
25 июня 2023 11:47Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph