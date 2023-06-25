Жителю Автозавода грозит до 4 лет лишения свободы за украденный букет роз Происшествия

В Автозаводском районе сотрудники уголовного розыска раскрыли грабёж цветочного магазина на ул. Веденяпина, откуда был открыто похищен букет из 51 розы. Задержанному злоумышленнику грозит уголовное наказание, сообщили в пресс-службе УМВД по Нижнему Новгороду

В полицию обратился флорист торговой точки, которую ограбили средь бела дня. Он рассказал, что в цветочный магазин зашла компания мужчин, которые некоторое время выбирали букеты и отвлекли внимание продавца. В это время один из посетителей забрал из вазы букет из 51 розы и ушёл. Происшествие зафиксировали камеры наблюдения.

Ущерб цветочного магазина составил 5 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ (грабёж).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого - им оказался ранее не судимый 29-летний местный житель.

Задержанный признался в содеянном и пояснил, что в момент грабежа был пьян. Похищенный букет он подарил девушке.

В настоящее время молодой человек находится под подпиской о невыезде. По статье возбужденного уголовного дела ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет, добавили в УМВД.