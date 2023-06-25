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Происшествия

Гаражи и фура горят на шоссе Масложиркомбината в Нижнем Новгороде

29 июня 2023 10:31  [144] Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Утром 29 июня жители разных частей Нижнего Новгорода увидели густой чёрный дым над Московским районом. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, крупный пожар происходит по адресу: шоссе Жиркомбината, 22.

Согласно информации, сообщение о пожаре поступило в 9:45. На территории промышленного предприятия горит фура и несколько гаражей.

Как уточнили в Управлении Роспотребнадзора, пожар происходит на территории АО "Бальзам".

От ГУ МЧС сейчас на месте работает 51 человек и 14 единиц техники.

Как стало известно, прокуратура Нижегородской области контролирует установление обстоятельств пожара и ликвидацию последствий возгорания. Для координации действий аварийных служб и правоохранительных органов на место происшествия выехали работники прокуратуры Канавинского района.

Управление Роспотребнадзора совместно с Центром гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" выехали на место с организацией исследований атмосферного воздуха на содержание специфических загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки с учётом направления ветра.

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Теги:
МЧС Пожар Роспотребнадзор
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