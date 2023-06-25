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Общество

Пресс-тур по объектам научно-популярного туризма и нацпроекта "Наука и университеты" прошел в ННГУ

29 июня 2023 11:25  [51] Общество

Фото: АНО "Национальные приоритеты"

Пресс-тур по объектам нацпроекта "Наука и университеты" и научно-популярного маршрута, созданного по направлению "Научно-популярный туризм" Десятилетия науки и технологий прошел в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в АНО "Национальные приоритеты".

Согласно информации, ученые ННГУ представили уникальные разработки в области имплантологии, нейробиологии, искусственного интеллекта, химии и медицины.

Так, в Институте биологии и биомедицины ННГУ были показаны разработки по вычислению биологического возраста человека, которые позволят не только продлить здоровую и активную жизнь человека, но и предотвратят развитие заболеваний, в том числе онкологических. Также участники пресс-тура ознакомились с исследованиями в области нейробиологии, заболеваний мозга и современными подходами к их лечению.

На химическом факультете ученые кафедры аналитической и медицинской химии рассказали о разработке нового поколения сенсоров для "электронного носа" – электронного обоняния, которое позволяет обнаружить и распознать запахи и вкусы с помощью матрицы датчиков и используется для раннего предупреждения техногенных, химических и биологических угроз, мониторинга окружающей среды, а также в здравоохранении и пищевой промышленности.

В лабораториях физического факультета и научно-образовательного центра "Физика твердотельных наноструктур" ученые показали исследования и разработки, направленные на создание аппаратной базы искусственного интеллекта. Здесь был представлен процесс создания мемристоров – электронных компонентов, которые позволяют достоверно имитировать работу нейронов головного мозга.

Также участники встречи посетили музей ННГУ "Нижегородская радиолаборатория" – первый советский научно-исследовательский центр в области радиотехники, первый технопарк России. 

Ранее профессор, директор научно-исследовательского физико-технического института ННГУ им. Лобачевского Владимир Чувильдеев провел для журналистов "научный завтрак", в рамках которого рассказал о деятельности института.

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Теги:
Наука ННГУ Туризм
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