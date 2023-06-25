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Бизнес

МегаФон подготовил горнолыжный курорт Степаново к высокой нагрузке зимой

29 июня 2023 11:34  [40] Бизнес

МегаФон улучшил качество связи на территории популярного горнолыжного курорта Степаново, подготовив сеть к следующему сезону. Горнолыжный комплекс расположен в Дмитровском городском округе Московской области и в зимний период привлекает любителей активного отдыха.

Специалисты МегаФона улучшили качество покрытия LTE-сети на территории всего комплекса, что позволит посетителям не только пользоваться высокоскоростным интернетом, но и совершать звонки в максимальном качестве с использованием технологии VoLTE. 

В районе канатной дороги №2 установлена дополнительная базовая станция, что позволило увеличить емкость в стандартах 2G и 4G. При модернизации сети был задействован частотный диапазон 1800 MHz, обеспечивающий широкую зону покрытия и качественную связь даже при повышенной нагрузке. 

Благодаря устойчивой голосовой связи и высокоскоростному мобильному интернету лыжники на трассе могут оставаться на связи в любой ситуации, в том числе со спасательными службами, а в зонах отдыха делиться фото и видео в соцсетях или связываться с близкими, в том числе с использованием видеозвонков. 

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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Теги:
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