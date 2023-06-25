Территориальная стратегическая сессия прошла в Краснобаковском округе Общество

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В Краснобаковском муниципальном округе состоялась стратегическая сессия, основной темой которой стали перспективы развития территории. В мероприятии приняли участие около 60 экспертов. Они подвели итоги пятилетней работы в рамках реализации действующей стратегии развития Нижегородской области, а также обсудили приоритетные направления, которые должны быть учтены при актуализации стратегии, проводимой по инициативе губернатора Глеба Никитина.

"Север Нижегородской области богат талантливыми людьми, природными красотами, имеет хороший экономический потенциал. И Краснобаковский округ - очень важная часть этой прекрасной земли. Нам необходимо видение будущего округа от тех, кто живет и работает здесь. Только на основе таких идей и инициатив можно сформировать целостную картину будущего региона, актуализировать общие планы развития", - отметил Глеб Никитин.

В стратсессии принял участие член экспертного совета по реализации стратегии развития Нижегородской области, депутат Государственной Думы РФ Артём Кавинов.

"Пять лет, прошедших со времени начала реализации первой редакции Стратегии развития Нижегородской области, которая также формировалась при самом деятельном участии локальных экспертов, принесли свои плоды. Благодаря региональной программе поддержки предпринимательства "Мой бизнес" в районе создано 300 новых рабочих мест, а также 270 новых субъектов малого и среднего предпринимательства. Речь идёт именно о юридических лицах, а не о самозанятых, число которых увеличилось на 400 человек. Для района, численность населения которого составляет приблизительно 18 800 человек, это очень достойный показатель!", - отметил Артем Кавинов.

Среди достижений последних лет эксперты также отметили реализацию программы газификации, благодаря которой газ появился в четырех населённых пунктах округа (более 3,3 тыс. домов). В рамках программы формирования комфортной городской среды благоустроено несколько общественных пространств. Это площадь Свободы, Липовый парк и музей-усадьба Трубецкого в поселке Красные Баки, а также площадь 1-го Мая, парк и сквер Ярослава Иванова в поселке Ветлужский.

По итогам стратегической сессии эксперты предложили ряд перспективных направлений развития Краснобаковского района.

"Наряду с благоустройством и созданием комфортной среды важно развивать туристический потенциал. Наш край привлекателен не только своими культурными традициями, здесь красивейшая природа – и руководство округа уделяет большое внимание вопросам экологии", - поделился мнением первый заместитель главы Краснобаковского округа Андрей Исаев.

Александр Инешин, директор клубной системы Краснобаковского округа, считает перспективным развитие бренда "Красные Баки – родина русского пирога".

Депутат Совета депутатов Краснобаковского округа Антон Киселев предложил уделить дополнительное внимание вопросам обеспечения безопасности.

"Внутренний туризм в России развивается год от года, однако важно понимать, что люди в первую очередь едут туда, где будут чувствовать себя комфортно. А комфорт – это, прежде всего, безопасность", – уверен депутат.

Подводя итоги сессии, Артём Кавинов подчеркнул, что территориальная стратсессия в Краснобаковском округе, как и в других муниципалитетах региона, – лишь первый этап большой общей работы. До конца августа во всех районах Нижегородской области пройдут встречи с жителями, где будут обсуждаться сформулированные на стратсессиях инициативы. Нижегородцы смогут высказаться в поддержку лучших из них.

Напомним, что 31 августа 2023 года на Нижегородской ярмарке состоится региональный форум "Вместе мы можем больше", где итоги работы стратегических сессий представят губернатору Глебу Никитину и нижегородцам. Этому событию будут предшествовать 58 территориальных и 13 отраслевых стратегических сессий. Всего для актуализации стратегии развития Нижегородской области запланировано более 700 встреч с жителями региона. Их итоги войдут в план конкретных действий по развитию Нижегородской области и повышению уровня качества жизни в регионе.