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Общество

Память еще двух погибших в ходе СВО увековечат в Дзержинске

29 июня 2023 12:04  [111] Общество
Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Мемориальные доски погибшим на СВО Алексею Чепко и Александру Скороходову установят в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Согласно информации, памятные знаки разместят на фасаде школы № 70, где учились оба мужчины. Такое решение было принято на заседании комитета городской Думы по правам человека, местному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике. 

Александр Скороходов родился в 1990 году. Работал на АО "Корунд—Циан". В октябре 2022 года добровольно пожелал быть призванным в рамках частичной мобилизации. Погиб в феврале 2023 года. Посмертно награждён Орденом Мужества. 

Алексей Чепко родился в 1995 году. Работал хоккейным тренером в спортивном клубе "Радий". Был призван в рамках частичной мобилизации. Погиб в конце декабря 2022 года. Посмертно награждён Орденом Мужества. Мемориальная доска Алексею Чепко установлена в Нижнем Новгороде на фасаде ФОКа "Приокский".

"Мы должны не просто помнить наших земляков, мы должны увековечить память о них для наших детей. Именно в обычных школах вырастают настоящие мужчины, защитники нашего Отечества, для которых понятия патриотизм и воинский долг неразрывно связаны. Их имена навсегда остаются вписаны в историю учебных заведений и родного края", - сказал председатель комитета по правам человека, местному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике Иван Трофимов. 

Инициатива увековечить память погибших поступила от администрации Дзержинска. Члены комитета единогласно проголосовали за то, чтобы память обоих мужчин была увековечена в родном для них городе.

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Теги:
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