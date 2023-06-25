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Депутаты ЗСНО приняли в двух чтениях закон об утверждении инвестсоглашения между облправительством и АО "Интраст НН"

29 июня 2023 12:14  [110] Экономика
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

На заседании нижегородского Заксобрания 29 июня депутаты приняли в двух чтениях закон об утверждении инвестиционного соглашения между правительством области и АО "Интраст НН".

Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, документ был внесен в региональный парламент губернатором.

Компания реализует приоритетный инвестиционный проект по строительству складского комплекса в торгово-логистическом парке "NOVA PARK" площадью 51 тысяча квадратных метров. Объем инвестиций составит свыше 3 млрд рублей.

Комплекс строится для последующей передачи в аренду федеральному логистическому оператору ООО "СберЛогистика", о чем подписан договор аренды на 10 лет. Высокотехнологичный логистический центр будет включать в себя полный цикл складских услуг и будет оснащен мульти-температурной зоной и лицензированной зоной для хранения фармацевтической продукции. В рамках проекта планируется создать около 1 тысячи новых рабочих мест.

"Депутаты Законодательного Собрания поддерживают крупные инвестиционные проекты в важных для региона сферах деятельности. Ведь благодаря их реализации появятся новые рабочие места и дополнительное пополнение бюджета. Инвестиционным соглашением предусмотрено предоставление государственной поддержки инвестору в форме льготы по налогу на имущество организаций. Общая сумма льготы в течение 5 лет составит 242 млн 378 тыс. рублей. По окончании срока предоставления льгот и выходу на проектные мощности сумма налоговых поступлений от реализации проекта будет составлять ежегодно около 60 млн рублей", - рассказал председатель комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.

Ранее сообщалось, что налоговые льготы предоставят компании-инвестору проекта строительства крупного складского комплекса в Нижнем Новгороде.

 

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Теги:
Законодательное собрание Налоги
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