Депутаты ЗСНО приняли в двух чтениях закон об утверждении инвестсоглашения между облправительством и АО "Интраст НН"

Фото: пресс-служба ЗСНО
На заседании нижегородского Заксобрания 29 июня депутаты приняли в двух чтениях закон об утверждении инвестиционного соглашения между правительством области и АО "Интраст НН".
Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, документ был внесен в региональный парламент губернатором.
Компания реализует приоритетный инвестиционный проект по строительству складского комплекса в торгово-логистическом парке "NOVA PARK" площадью 51 тысяча квадратных метров. Объем инвестиций составит свыше 3 млрд рублей.
Комплекс строится для последующей передачи в аренду федеральному логистическому оператору ООО "СберЛогистика", о чем подписан договор аренды на 10 лет. Высокотехнологичный логистический центр будет включать в себя полный цикл складских услуг и будет оснащен мульти-температурной зоной и лицензированной зоной для хранения фармацевтической продукции. В рамках проекта планируется создать около 1 тысячи новых рабочих мест.
"Депутаты Законодательного Собрания поддерживают крупные инвестиционные проекты в важных для региона сферах деятельности. Ведь благодаря их реализации появятся новые рабочие места и дополнительное пополнение бюджета. Инвестиционным соглашением предусмотрено предоставление государственной поддержки инвестору в форме льготы по налогу на имущество организаций. Общая сумма льготы в течение 5 лет составит 242 млн 378 тыс. рублей. По окончании срока предоставления льгот и выходу на проектные мощности сумма налоговых поступлений от реализации проекта будет составлять ежегодно около 60 млн рублей", - рассказал председатель комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.
Ранее сообщалось, что налоговые льготы предоставят компании-инвестору проекта строительства крупного складского комплекса в Нижнем Новгороде.
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