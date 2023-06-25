Артем Кавинов вручил благодарственные письма от командиров войсковых частей на Сватово-Кременной линии за помощь нижегородским воинам Политика

Депутат Госдумы Артем Кавинов на заседании Заксобрания Нижегородской области 29 июня вручил благодарственные письма от командиров войсковых частей на Сватово-Кременной линии за помощь нижегородским воинам.

В частности, благодарственные письма были вручены депутату Госдумы Наталье Назаровой, депутатам Заксобрания Валерию Антипову и Александру Шаронову, руководителю типографии "РОСТ "Анатолию Архипову.

"За этими пятью простыми, заламинированными на передовой листочками А4 – почти полтора года совместной работы, сотни метров новых окопов, десятки блиндажей, пять десятков отремонтированных СОБОЛей, новый в замен раздавленного танком, Уралы-водовозки, ПАЗЫ, бани, "шишиги", "буханки". Это более тысячи доставленных посылок на передовую нашим ребятам от районов, глав, родителей, неравнодушных нижегородцев.

Искреннее спасибо от наших бойцов и командиров всем нижегородцам - от Губернатора до рядовых гуманитарщиков - за общий вклад в дело Победы!",- сказал Артем Кавинов.