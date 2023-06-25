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Общество

АНО "Горький Тех" предложила ввести уроки VR-астрономии для школьников и студентов СПО в Нижегородской области

29 июня 2023 14:44  [42] Общество

АНО "Горький Тех" предложила ввести уроки VR-астрономии для школьников и студентов учреждений среднего профессионального образования (СПО) в Нижегородской области. Такую возможность обсудили участники круглого стола, прошедшего в ходе  конференции поставщиков на площадке АО "Технопарк "Саров". Круглый стол был посвящен созданию и развитию проекта.

В мероприятии приняли участие представители РФЯЦ-ВНИИЭФ, НРОО "Открой мир", ООО "ТПК "Один мир" и АНО "Горький Тех", а также руководитель Нижегородского планетария имени Г.М. Гречко Галина Муромцева.

Собравшиеся обсудили варианты привлечения ребят к изучению астрономии, астрофизики и проектной деятельности. Специалисты АНО "Горький Тех" выступили с предложением по включению курса астрономии в виртуальной реальности в программу обучения школьников  и студентов СПО.

"Наша инициатива призвана повысить интерес к предмету у учащихся. Благодаря использованию новейших технологий они с большей вероятностью захотят основательно подойти к учебе. Данный курс по астрономии включает в себя точно воссозданное в виртуальной реальности звездное небо, состоящее из 88 созвездий, представленных на классической подвижной карте звездного неба с режимами обучения и тестирования. В будущем проект может быть расширен до возможности исследования космических объектов и явлений", – рассказал директор АНО "Горький Тех" Евгений Федосеев.

Напомним, АНО "Горький Тех" выполняет функцию регионального центра поддержки отечественных ИТ-решений, работая по шести ключевым направлениям развития цифровых технологий в Нижегородской области.

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Теги:
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