Нижегородский филиал "Т Плюс" отремонтировал самое высокое сооружение Нижегородской области Бизнес

Фото: “Т плюс”

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" отремонтировал дымовую трубу №3 Новогорьковской ТЭЦ.

Железобетонная дымовая труба №3 введена в эксплуатацию в 1987 году и предназначена для отвода дымовых газов от двух энергетических котлов паропроизводительностью по 500 т/ч каждый. Это самое высокое сооружение Нижегородской области – высота дымовой трубы составляет 238 м, диаметр устья – 7 м.

В ходе работ проведен ремонт защитного покрытия железобетонного ствола, металлического оголовка и лестницы с ходовыми площадками. Дымовая труба заново окрашена атмосферо- и термостойкой органосиликатной краской, расход которой на поверхности площадью 10,1 тыс. кв. м превысил 5 т. Стоимость проекта технического перевооружения составила 7,2 млн рублей.

В настоящее время на станции проводится капитальный ремонт дымовой трубы №2 высотой 120 м, на которой также будет нанесена новая маркировочная окраска.