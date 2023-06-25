Нижегородские предприниматели получат около 265 млн рублей грантовой поддержки на реализацию проектов в сфере туризма Бизнес

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Нижегородские предприниматели получат более 265 млн рублей в виде грантов и субсидий на реализацию новых проектов в сфере туризма. Министерство туризма и промыслов региона проводит прием заявок на участие в соответствующем конкурсе.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, данная мера поддержки общественных инициатив направлена на улучшение туристической инфраструктуры.

"У нижегородских предпринимателей очень много интересных идей по поводу развития отрасли. Недавно это подтвердила профильная стратегическая сессия по актуализации планов развития региона. Считаю правильным максимально широко поддерживать такие инициативы, привлекая федеральные и выделяя региональные средства. Нам важно, чтобы туристы не только приезжали в регион, но и возвращались сюда снова и снова, а у жителей были качественные условия для отдыха на территории родного региона", – сказал Глеб Никитин.

На гранты смогут претендовать юридические лица (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Нижегородской области.

"Нижегородская область является активным участником национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Наша цель – создавать условия для комфортного путешествия туристов по региону круглый год. Приглашаем всех заинтересованных предпринимателей принять участие в этой работе. Вместе мы сможем еще большими темпами модернизировать имеющуюся туристическую инфраструктуру и улучшить качество обслуживания наших гостей", – сказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

По информации министерства, гранты можно получить на реализацию проектов по следующим направлениям:

– организация круглогодичного функционирования и расширение доступности плавательных бассейнов;

– приобретение туристского оборудования, в том числе используемого в целях обеспечения эксплуатации туристских объектов, объектов туристского показа, приобретение оборудования для туристских информационных центров, пунктов проката, включая детские комплексы;

– разработка новых туристских маршрутов;

– создание электронных путеводителей по туристским маршрутам, в том числе мобильных приложений и аудиогидов;

– реализация проектов, направленных на создание и развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, стимулирование развития инклюзивного туризма.

Размер гранта составит от 3,1 до 5,7 млн рублей в зависимости от направленности проекта. Доля внебюджетного финансирования должна составлять не менее 50% от размера расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных проектом.

В свою очередь, субсидии будут предоставлены тем предпринимателям, которые намерены заняться созданием и развитием нижегородских пляжей. Речь идет о следующих направлениях деятельности:

– обустройство пляжа в соответствии с требованиями национального стандарта Российской Федерации (за исключением работ по очистке дна акватории и защитных мероприятий);

– приобретение оборудования, включая снаряжение, инвентарь, экипировку, товары для отдыха, предназначенные для обеспечения туристской деятельности и расширения доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

– обустройство детских и спортивных зон отдыха на пляже;

– создание на пляже пунктов общественного питания (некапитальное строительство).

Размер субсидии составит от 7,8 до 10,4 млн рублей. Доля внебюджетного финансирования должна составлять не менее 30% от размера расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных проектом.

Прием заявок на участие в конкурсе проводится до 10 июля 2023 года. Более подробная информация об условиях проведения конкурсных отборов представлена по ссылке: https://mintour.nobl.ru/activity/38925/.

Ранее сообщалось, что первая в Нижегородской области гостиница для агротуризма появится в Павловском районе.