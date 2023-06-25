Дарья Лантратова: Опыт волонтеров Нижегородской области по изготовлению снаряжения и экипировки для бойцов является одним из передовых Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

С работой нижегородского волонтерского объединения "Цех 52" и его активистами познакомилась замсекретаря Генсовета "Единой России", сопредседатель общественного совета партпроекта "Женское движение Единой России" Дарья Лантратова во время визита в Нижний Новгород. Она отметила, что в проектах по поддержке российских военнослужащих активно участвуют активистки "Женского движения Единой России", которых по стране более 40 тысяч.

"Единая Россия" стала инициатором и объединяющей платформой для таких инициатив. И сегодня наши девушки по всей стране стараются помогать фронту, бойцам. Помогать приходят люди самых разных возрастов, начиная от студентов и заканчивая людьми уже опытными, серебряными волонтерами. Помогают даже ребята из социальных учреждений, детских домов. Они включаются с огромной готовностью и энергией", - сказала Дарья Лантратова.

Она добавила, что волонтерское объединение "Цех 52" постоянно прирастает новыми активистами.

"Волонтеры "Цеха 52" и проекта "Народная сеть" изготовляют маскировочные сети, тактические носилки, "пятиточечники", блиндажные свечи, шьют маскхалаты, флисовые куртки, балаклавы и другие необходимые вещи. И эта линейка растет с каждым днем с учетом нужд фронта", - пояснила она.

Куратор "Цеха 52" Юлия Гинзбург рассказала, что объединение началось осенью прошлого года с небольшой группы энтузиастов.

"В производственном цеху постоянно работают от 200 до 250 человек. Работаем с утра до вечера без выходных. Недавно у нас появилась еще одна площадка - в Сормовском районе Нижнего Новгорода, планируем открыть производство в Дзержинске. Мы находимся постоянно на связи с ребятами "за ленточкой", поэтому четко знаем, что именно нужно, сколько, и куда отправить очередной груз", - сообщила куратор.

Среди волонтеров много тех, чьи родные и близкие сейчас находятся в зоне СВО.

Волонтеров также поддерживают предприниматели, различные общественные организации, депутаты и региональное отделение партии. Помогают с помещением, оборудованием, материалами.

Напомним, с самого начала спецоперации жители Нижегородской области оказывают поддержку военнослужащим, вынужденным переселенцам и тем, кто остался на освобожденных территориях.

Региональное отделение и волонтерский центр партии "Единая Россия" в первые дни СВО организовали оперативные штабы, сразу подключились депутатский корпус партии и различные организации. В постоянном режиме ведется отправка грузов на Донбасс и для военнослужащих, и для мирного населения. С февраля прошлого года депутаты, активисты вместе с партнерами отправили сотни тонн необходимых вещей, спецоборудования, медикаментов, продуктов.

На базе общественных приемных "Единой России" продолжается сбор гуманитарной помощи. Также в приемных открыты центры поддержки, куда могут обратиться семьи военнослужащих, мобилизованных в зону проведения СВО.