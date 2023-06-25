Клубника в шоколаде в домашних условиях

Клубника в шоколаде – это прекрасное вкусное лакомство можно приготовить в домашних условиях всего лишь за несколько простых шагов. Заготовьте свежую клубнику, качественный шоколад и следуйте нижеприведенному рецепту.

Итак, для приготовления клубники в шоколаде вам понадобятся следующие ингредиенты:

- 200 грамм свежей клубники

- 200 грамм темного, белого или молочного шоколада

- Палочки для шашлыков или зубочистки

- Декоративные посыпки по желанию (кокосовая стружка, крошка орехов, сублимированные ягоды и т.п.)

Процесс готовки очень прост. Вот как это сделать:

1. Сначала помойте и обсушите клубнику, чтобы она была полностью сухой. Оптимально выбирать клубнику средних размеров.

2. Расплавьте шоколад на водяной бане. Для этого натрите его на мелкой терке и поместите в металлическую или любую другую термостойкую посуду. Разогрейте небольшое количество воды в кастрюле, поставьте миску на эту кастрюлю так, чтобы она прилегала к ее бортам. Миска, при этом, ни в коем случае не должна своим дном касаться воды. Помешивайте шоколад пластиковой, силиконовой ,деревянной или металлической лопаткой.Таким образом он медленно и равномерно расплавится и будет полностью готов к работе.

3. Теперь подготовьте клубнику. Возьмите каждую ягоду за зеленый хвостик и воткните палочку для шашлыков или зубочистку в верхнюю часть ягоды.

4. Когда шоколад полностью расплавится и его текстура станет однородной, опустите в него клубнику, держа ее за палочку или зубочистку, и вращайте ягоду так, чтобы полностью покрыть ее шоколадом.

5. Аккуратно достаньте ягоду, немного встряхните и осторожно выложите на противень, покрытый пергаментной бумагой. Выполните эту процедуру со всеми ягодами и поставьте противень в холодильник на 15-20 минут, чтобы шоколад застыл.

6. По желанию можно посыпать клубнику декоративными посыпками, например, кокосовой стружкой или крошкой орехов. Это придаст десерту особую нотку вкуса и украсит его.

Теперь ваша клубника в шоколаде готова! Вы можете подавать ее к чаю или кофе в качестве десерта или угощения для гостей. Это простое и довольно быстрое блюдо, которое не требует особых навыков, но будет радовать вас своим вкусом и внешним видом. Заготовьте все необходимые ингредиенты, следуйте рецепту и наслаждайтесь этим восхитительным лакомством!

Источник: клубника-в-шоколаде.рф

Фото с сайта ИП Громов Кирилл Александрович. клубника-в-шоколаде.рф

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