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Общество

"Волгаэнерго" с начала этого года провела исследования почти 60 тысяч проб воды в Автозаводском районе

29 июня 2023 17:15  [93] Общество
Фото: ГК “Волгаэнерго”

Фото: ГК “Волгаэнерго”

Сотрудники аккредитованной химико-бактериологической лаборатории "Заводских сетей" (входит в "Волгаэнерго") исследовали почти 60 тысяч проб воды в Автозаводском районе c начала этого года. Количество проверок выросло более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Воду проверяли по всей технологической цепочке: начиная от источника водоснабжения (реки) и заканчивая питьевой водой, поступающей потребителю. Усиление графика контроля связано с изменением качества исходной воды в весенне-летней период. Такой мониторинг позволяет оперативно выявить отклонения и в случае необходимости незамедлительно принять меры. Прежде чем вода поступит к потребителю ее проверяют более чем по 70 показателям. 

"С наступлением лета, когда температура в реке повышается, качество воды в ней может меняться из-за естественных биологических процессов. Важно отследить этот момент, и при необходимости внести в технологию очистки необходимые корректировки", - отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

Напомним, что в прошлом году в "Волгаэнерго" был разработан и внедрен новый регламент работы. Он включает в себя переход на дополнительный контроль в весенне-летний период и пошаговые действия персонала станции, направленные на повышения качества воды в круглосуточном режиме.

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Теги:
ЖКХ
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