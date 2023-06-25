Движение транспорта перекроют в районе перекрёстка улиц Верхне-Печёрской и Лопатина до 15 июня Общество

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Департамент транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода предупредил о предстоящем ограничении движения транспорта на пересечении улиц Лопатина и Верхне-Печёрской.

Так, с 6:00 30 июня до 23:59 14 июля будет перекрыт участок дороги в районе дома №5 по Лопатина. В этот период там будут производиться ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях.

Объезд перекрытого участка организуют по прилегающим улицам. Автомобилистов просят ознакомиться со схемой движения, которая будет действовать ближайшие две недели в данном микрорайоне.