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Общество

Движение транспорта перекроют в районе перекрёстка улиц Верхне-Печёрской и Лопатина до 15 июня

29 июня 2023 16:50  [108] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода предупредил о предстоящем ограничении движения транспорта на пересечении улиц Лопатина и Верхне-Печёрской.

Так, с 6:00 30 июня до 23:59 14 июля будет перекрыт участок дороги в районе дома №5 по Лопатина. В этот период там будут производиться ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях.

Объезд перекрытого участка организуют по прилегающим улицам. Автомобилистов просят ознакомиться со схемой движения, которая будет действовать ближайшие две недели в данном микрорайоне.

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Теги:
движение Дороги Транспорт
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