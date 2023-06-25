Выставка археологических находок XV века открылась в Усадьбе Рукавишниковых в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: УГООКН Нижегородской области

Археологическая выставка "Городище Городок. Загадка Нижнего Новгорода XV века" открылась в Усадьбе Рукавишниковых.

Как рассказали в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, экспозицию организовал НГИАМЗ (Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник).

Выставка включает в себя артефакты, обнаруженные специалистами Института археологии РАН в 2022 году при выполнении охранных работ в границе территории объекта археологического наследия "Городище "Городок", XV век. Проведение на этом месте научных археологических раскопок было организовано УГООКН Нижегородской области в период с 27 мая по 30 октября 2022 года.

Всего в ходе археологических работ была изучена вся сохранившаяся площадь городища - 8 030 кв. метров, обнаружено около 3 000 индивидуальных находок. Среди экспонатов выставки можно найти предметы, характеризующие образ жизни местных поселенцев. Коллекция структурирована по темам: военное дело, быт и занятия жителей, ремесленные производства, торговля, предметы культа и женские украшения.

Памятник "Городище "Городок" был открыт нижегородским археологом А.Ю. Рогачевым в 1988 году. Объект находится на удаленном труднодоступном мысе правого коренного берега реки Оки. Рельеф местности обеспечивал естественную защищенность поселения за пределами средневековых укреплений Нижнего Новгорода. По предположению археологов, именно "Городище "Городок" упоминается в летописных источниках как "меньший Нижний Новгород". Он выполнял функции резиденции московской великокняжеской администрации в Нижнем Новгороде, служил местом размещения военного гарнизона и убежищем для местного населения во время вражеских нападений. Крепость была построена во второй четверти XV века и функционировала до начала XVI века.

Ранее сообщалось, что выставка неизвестных снимков с видами Нижнего Новгорода рубежа ХIX –XX веков открылась в Русском музее фотографии.