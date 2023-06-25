Дарья Лантратова: "Штаб общественной поддержки в Нижем Новгороде стал настоящим центром притяжения" Общество

Фото: Штаб общественной поддержки “Единой России”

В Штабе общественной поддержки обсудили вопросы поддержки детей-сирот. Участие в круглом столе приняли депутаты нижегородского Заксобрания, представители министерства социальной политики региона, общественных организаций.

"Штаб общественной поддержки в Нижнем Новгороде уже стал настоящим центром притяжения. Сюда люди приходят обсудить самые значимые вопросы. Сегодня темой встречи стала поддержка детей-сирот. Для партии "Единая Россия" эта работа в числе приоритетов. В нашей народной программе этому направлению уделяется особое внимание. Только вместе, сообща, можно выработать по-настоящему правильные и жизнеспособные решения", - отметила заместитель секретаря Генерального совета партии, сопредседатель общественного совета федерального партийного проекта "Женское движение Единой России", сенатор РФ Дарья Лантратова, обращаясь к участникам круглого стола.

Председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по социальным вопросам Наталья Смотракова рассказала о законопроектах, принятых в регионе, касаемых поддержки детей-сирот. "Каждый год в Нижегородской области обеспечиваются жилыми помещениями порядка 600 детей-сирот. С 2023 года на территории Нижегородской области введена дополнительная мера социальной поддержки лиц из числа детей-сирот в виде единовременной денежной выплаты на приобретение в собственность жилого помещения. Также у нас предусмотрена 100-процентная компенсация платы за ЖКХ", - пояснила она.

Также участники обсудили возможности совершенствования работы по профилактике социального сиротства, по улучшению доступности образовательных программ, сохранению кадрового потенциала детских учреждений.

По итогам круглого стола участники внесли ряд предложений, которые необходимо обсудить на уровне федерации. "Например, закон о предоставлении жилищного сертификата. Предложили отменить постановление об ограничении стоимости квадратного метра жилья, а также на федеральном уровне рассмотреть вопрос об освобождении детей-сирот от платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Считаем важным также создать на федеральном уровне стандарты адаптации выпускников детских домов к самостоятельной жизни", - отметила Наталья Смотракова.

Замсекретаря Генсовета партии, сопредседатель общественного совета партпроекта "Женское движение Единой России", сенатор Дарья Лантратова обратила внимание на профессионализм, внимательность и кропотливость представителей региона в части обсуждения темы поддержки детей-сирот. "Инициативы исходят именно от общественных организаций. В регионе имеется много таких успешных реализованных практик, которые, в том числе получили поддержку государства. Например, Хулиганодом. Знаю, что эта практика уже взята на федеральный уровень. Такие же центры открываются для подростков по всей стране. Это говорит, что Нижегородская область – в авангарде", - отметила по итогам она.