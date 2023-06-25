Мурал в честь подвига Матрены Вольской появился в школе №178 Московского района Нижнего Новгорода Общество

Фото: НРО ВОД “Волонтеры Победы”

Арт-объект, посвященный подвигу Матрёны Вольской в годы Великой Отечественной войны, торжественно открыли в школе №178 Нижнего Новгорода 29 июня, в День партизан и подпольщиков.

Организатором проекта "Арт-двор" выступает НРО ВОД "Волонтеры Победы" при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области.

В 1942 году 23-летняя учительница начальных классов Матрёна Исаевна Вольская совершила настоящий подвиг - вместе с двумя помощницами она спасла более трех тысяч детей с территории оккупированной Смоленской области. Партизанская операция под названием "Дети", которой она руководила, стала самой масштабной за всю историю Великой Отечественной войны.

"Подвиг Матрёны Вольской до сих пор остается для нас, современников, примером самоотверженности и человечности. Пешком, партизанскими тропами, по лесам и болотам, под вражескими бомбежкам она спасла от гибели более трех тысяч детей, став для них настоящим ангелом-хранителем. Мы гордимся этой страницей истории, и для детей, которые обучаются в школе, граффити будет символом памяти и уважения к героям прошлого", - сказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

На торжественном открытии арт-объекта присутствовали ученики и руководство школы, а также добровольцы движения "Волонтеры Победы", которые исполнили патриотические песни о войне. Завершилась церемония нанесением последних штрихов на общую картину.

Напомним, что проект "Арт-двор" направлен на создание патриотических муралов, символизирующих лица Победы - ветеранов Великой Отечественной войны, участников Специальной военной операции, героев нашего времени - врачей, спасателей, коммунальщиков, волонтёров, которые своей ежедневной самоотверженной работой вносят вклад в создание мирного будущего наравне с военными, защищающими нашу страну.

Ранее сообщалось, что граффити с портретом Героя России Евгения Шнитникова в рамках проекта "Арт-двор" появилось в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.