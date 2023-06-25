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Нижегородцы приглашаются к участию в историко-культурном форуме "Истоки"

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Фото: организаторы форума

Фото: организаторы форума

Жители Нижегородской области могут принять участие в историко-культурном форуме "Истоки" платформы "Росмолодежь.События", который пройдет в Псковской области с 5 июля по 23 августа. Организатором форума "Истоки" выступает программа "Роспатриот" Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Как сообщили организаторы, на данный момент открыта регистрация на несколько заездов по тематическим направлениям: до 5 июля – по направлению "Гармония" (состоится с 27 июля по 3 августа), до 15 июля – по направлению "Созидание" (6-13 августа), до 25 июля – по направлению "Школа молодого патриота" (16-23 августа).

"Гармония" - третий заезд форума "Истоки", где студенты творческих вузов, молодые артисты, активисты арт-объединений, участники творческих конкурсов и фестивалей соберутся вместе, чтобы показать свое мастерство, талант, узнать больше о культуре и ценностях нашей страны. Они смогут принять участие в создании гимна форума "Истоки", сувенирной продукции города Печоры, подготовке художественных работ, которые будут представлены на благотворительной выставке-ярмарке. Средства с проданных картин пойдут на поддержку семей участников специальной военной операции.

"Творчество позволяет более ярко выражать свои мысли и идеи, а также находить ответы на вопросы относительно личного развития и баланс между различными аспектами жизни. Мы надеемся, что творческий заезд станет настоящим источником вдохновения и креативного развития для всех участников культурно-исторического форума "Истоки", объединившихся в поиске гармонии между прошлым и настоящим", – отметил руководитель программы "Роспатриот" Федерального агентства по делам молодежи Иван Радько.

Помимо этого, участники третьего заезда смогут получить финансовую поддержку для реализации своих социально значимых проектов от направления "Росмолодежь.Гранты". Для этого предусмотрены отдельные номинации: #вдохновляй – для проектов, направленных на поддержку творческих инициатив и развитие культурно-образовательной среды; #двигай_сообщества – для проектов по поддержке и развитию студенческого сообщества ссузов.

В целом же возможность получить финансовую поддержку есть у каждого участника одного из пяти заездов форума. Подать заявку на грантовый конкурс можно по ссылке: https://clck.ru/TfcJ6

Кроме насыщенной образовательной программы будет организована полезная программа с благоустройством территории форума, спортивные мероприятия, песни у костра и новые знакомства с другими участниками форума.

Также с 6 по 18 августа в городе Печоры пройдёт четвертый заезд форума по направлению "Созидание", участники которого создадут 10 уникальных концепций по преобразованию городской среды – туристических и арт-объектов – при поддержке "Российских студенческих отрядов", Союза реставраторов России, общероссийской организации "Городские реновации" и АНО "Больше чем путешествие".

У участников заезда будет возможность на практике показать свои таланты и способности в создании проекта развития и благоустройства конкретных территорий. Также гости смогут принять участие в открытых мероприятиях, посвященных Международному дню молодежи и Дню Государственного флага Российской Федерации в городе Печоры.

Участники заезда смогут получить финансовую поддержку для реализации своих социально значимых проектов в следующих номинациях: #помни – проекты, направленные на сохранение исторической памяти; #береги – проекты, направленные на содействие развитию гражданской идентичности; #двигай_сообщества – проекты, направленные на поддержку и развитие студенческого сообщества ссузов.

Подать заявку на заезды можно согласно датам регистрации на сайте ФГАИС "Молодёжь России": https://clck.ru/34AF2T

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Теги:
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